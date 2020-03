Handballer machen Fitnessübungen im Wohnzimmer

In normalen Zeiten findet man Lea Bachmann und Moritz Freitag drei Mal pro Woche in der Heinrich-Böll-Halle, wenn sie in der Frauen- beziehungsweise Männermannschaft des SV Teutonia Riemke beim Handballtraining schwitzen. Doch von einer Sporthalle, Harz an den Händen und Handbälle werfen sind beide derzeit weit entfernt. Stattdessen bleibt auch das Paar daheim, hat jedoch einiges zu tun.

Die angehende Polizistin und der künftige Physiotherapeut können ihre Ausbildung derzeit nicht wie gewohnt fortsetzen, gebüffelt werden muss der Lernstoff eigenständig. „Da ist Sport natürlich ein guter Ausgleich“, sagt Bachmann. Auch wenn sie Laufeinheiten eigentlich hasst, gehen sie und Freitag jeden zweiten Tag joggen. Zusammen ziehen die beiden los, Bachmann läuft meist drei bis vier Kilometer, Freitag in der Regel mehr.

Kniebeugen, Liegestütze, Situps

„Wenn ich umdrehe, läuft er einfach noch etwas weiter“, sagt sie zur Tatsache, dass ihr Freund rund sechs Kilometer hinter sich bringt. Abwechselnd zu den Laufeinheiten sind sie auch im Wohnzimmer aktiv. „Da nutzen wir alles, was uns zu Hause zu Verfügung steht“, sagt Bachmann. Auch Möbelstücke müssen als sportliches Utensil herhalten. Ansonsten stehen Kniebeugen, Liegestütze, Situps oder Unterarmstütz auf dem Programm.

Moritz Freitag spielt in der Handball-Verbandsliga für Teutonia Riemke. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

„Die ganz normalen Übungen eben“, sagt Bachmann. Dabei könnte Freitag sein Wissen aus der Ausbildung doch sogar in Trainingsplänen unterbringen. „Das mache ich auch teilweise“, sagt er. Wichtig sei aber nicht nur die Bewegung, auch auf die Ernährung müsse man achten, meint Lea Bachmann. Ein besonderes Ziel verfolgen beide zwar nicht unbedingt. „Aber wenn, ist es fit und in Form bleiben.“