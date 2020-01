Grün-Weiß Bochum: Kapitän Erdmann muss beim 0:6 aufgeben

Die Reise nach Halle/Westfalen endete für die Herren des TC Grün-Weiß Bochum mit der im Vorfeld erwarteten Niederlage. Trotz des deutlichen Ergebnisses waren die Grün-Weißen beim souveränen Tabellenführer nicht chancenlos. „Wir hätten ein unentschieden herausholen können – vielleicht sogar müssen“, sagte Kapitän Nico Erdmann, der sein Einzel aufgrund einer Handgelenksverletzung nicht beenden konnte. Auch zum Doppel trat er nicht an.

Zähe Verletzung an der Schlaghand stoppt Erdmann

Im ersten Satz erspielte er sich eine 3:2-Führung, die er in der Folge nicht halten konnte. Der erste Satz ging mit 6:3 an den Gegner. „Im ersten Ballwechsel des zweiten Satzes habe ich dann eine Vorhand nicht richtig getroffen. Bei dem Fehlschlag hat es im Handgelenk geknallt. Danach ging mit der rechten Hand nichts mehr“, erklärte Erdmann. Der Bochumer Kapitän hatte bereits seit dem Spieltag gegen Parkhaus Wanne-Eickel mit Problemen an der Schlaghand zu kämpfen. Bislang biss er jedoch die Zähne zusammen.

Mit Erdmanns Aufgabe setzte sich ein unerfreulicher Trend der Bochumer fort. Frederik Faste und Yannick Staupe mussten bereits am ersten und dritten Spieltag ihren Gegnern vorzeitig gratulieren. Mit Erdmanns Verletzung mussten die Bochumer die dritte Aufgabe in der vierten Partie hinnehmen. „Die Aufgaben sind einfach nervig, das hatten wir in der Form noch nie“, so der Kapitän, der in Anbetracht der gezeigten Leistung mit dem Ergebnis haderte.

Staupe und Faste zeigen gute Leistung gegen Halles Top-Spieler

An Position vier verlor Philipp Dworak sowohl im ersten, als auch im zweiten Satz den Tiebreak. „Er hätte gewinnen müssen. Leider konnte er die Form von seinem Sieg gegen den TuS Ickern nicht halten“, meinte Erdmann. Auch Frederik Faste und Yannick Staupe verloren an den Positionen zwei und eins in jeweils zwei Durchgängen. „Beide haben gegen die Top-Leute von Halle wirklich sehr gut gespielt. In Summe wären bestimmt zwei Einzelsiege und ein Doppelsieg drin gewesen“, befand Erdmann.

Ergebnisse im Überblick

Lennart Zynga – Yannick Staupe: 6:4, 6:3

Christopher Koderisch – Frederik Faste: 6:3, 6:3

Maximilian Friese – Nico Erdmann: 6:1 (Aufgabe Erdmann)

Johannes Kolowrat – Philipp Dworak: 7:6, 7:6

Zynga/Kolowrat – Faste/Erdmann: (Aufgabe Erdmann)

Koderisch/Friese – Staupe/Dworak: 6:1, 7:6