Germania Bochum hofft gegen die Arminia auf Tore von Avdija

Kreisliga A1: Arminia Bochum – Germania Bochum-West (Sonntag, 15 Uhr). Mit einiger Verspätung startet am Sonntag auch Germania Bochum in das neue Fußballjahr. Aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes bestritten die Germanen ihr letztes Ligaspiel Anfang Dezember gegen Phönix II. Trotz der zwei noch ausstehenden Spiele hat die Elf von Trainer Holger Tessmann den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze noch nicht verloren. Der Rückstand auf Harpen beträgt zwei Punkte, DJK Wattenscheid, derzeit auf dem dreizehnten Platz, ist Germania drei Punkte voraus.

„Wir wollen alles in unserer Macht stehende versuchen, um am Ende nicht abzusteigen“, sagt Tessmann, der gegen Arminia Bochum ein Spiel auf Augenhöhe erwartet: „Wenn es uns gelingt, hinten sicher zu stehen und nach vorne einige Nadelstiche zu setzen, denke ich schon, dass wir dort einen Punkt mitnehmen können.“ Zählen kann er auf Leistungsträger Zenel Avdija, der bei den bisherigen vier Saisonsiegen jeweils mit von der Partie war: „Immer wenn Zenel auf dem Platz stand, haben wir gewonnen. Er wollte eigentlich aus beruflichen Gründen bereits aufhören, aber hat sich jetzt doch entschieden, weiter zu machen. Deswegen freuen wir uns, dass er auch am Sonntag dabei sein wird“, so Tessmann.

Kreisliga A2: Langendreer 04 – RW Stiepel (Sonntag, 15 Uhr). Zum Duell zweier Tabellennachbarn kommt es am Sonntag zwischen Langendreer 04 und RW Stiepel. Die Kontrahenten liegen derzeit punktgleich auf den Plätzen sieben und acht. Das Hinspiel hatte Stiepel für sich entscheiden können. Um den Anschluss an die Top Fünf der Liga nicht zu verlieren, will Langendreer es diesmal besser machen.

„Wir haben zuletzt nicht die Punkte geholt, die wir eigentlich hätten holen müssen. Wir schauen zwar nicht nach ganz oben, aber wollen nach Möglichkeit noch ein paar Plätze gut machen, von daher wollen wir gegen Stiepel natürlich gewinnen“, so Trainer Tobias Wille. Am kommenden Gegner schätzt er vor allem das Kollektiv, was die Rot-Weißen zu einem unangenehmen Gegner mache: „Von der individuellen Klasse sehe ich uns etwas stärker, aber Stiepel ist als Einheit sehr gefestigt. Sie haben eine gute Disziplin und einen starken Kampfgeist, das macht sie zu einem schweren Gegner. Nichtsdestotrotz habe ich Vertrauen in meine Mannschaft, auch dieses Team schlagen zu können.“