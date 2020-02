Bochum. Die Anmeldung für den C-Lizenz-Lehrgang im März startet ab sofort. Durch das Stadtwerke-Sponsoring kann sich jeder den Kurs leisten.

Fußballkreis Bochum bildet wieder neue Trainer aus

Der eine Trainer-Lehrgang ist gerade zu Ende gegangen, da steht der nächste schon vor der Tür. Der Fußball-Kreis Bochum bietet in Kooperation mit den Stadtwerken Bochum vom 20. März bis zum 20. Juni wieder die Ausbildung zum C-Lizenz-Trainer an. Die Anmeldung läuft ab sofort.

Der Lehrgang findet in Theorie und Praxis über 120 Stunden statt, im Mittelpunkt steht dabei der Kinder- und Jugendfußballs. Ein erster Infoabend steigt am 13. März (16.30 Uhr) bei Concordia Wiemelhausen an der Glücksburger Straße.

Stadtwerke setzen Sponsoring fort

Alle Interessenten müssen sich online beim Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen zu dem Lehrgang anmelden (www.flvw.de).

Durch das Sponsoring der Stadtwerke, das noch bis 2021 läuft, beträgt der Eigenanteil an dem Trainerkurs lediglich 75 Euro. Erst mit der Einzahlung wird die Anmeldung gültig. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Außerdem hat jeder bis zum 20. März ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.

Weitere Informationen gibt es über die Homepage des Kreis Bochum (www.kreis-bochum.de) oder per E-Mail an Koordinator Peter Lange (Peter.Lange@RUB.de). Ein weiterer Kurs wird im Kompakt-Format in den Herbstferien stattfinden.