Bochum. In Waltrop fanden die Westdeutschen Meisterschaften im Tischtennis statt. Aus Bochum war nur Sophie von Buttlar dabei. Sie überstand die Vorrunde.

Für Bochumerin von Buttlar ist die K.o.-Runde früh beendet

Zwei Siegen folgten zwei Niederlagen und das Aus in der ersten Hauptrunde: Sophie von Buttlar, die einzige Teilnehmerin aus Bochum bei den Westdeutschen Meisterschaften in Waltrop, war verheißungsvoll in das Turnier im Einzel gestartet.

In der Gruppenphase setzte sich die für den TTF Bönen in der NRW-Liga startende 18-Jährige zunächst glatt in drei Sätzen gegen die leicht besser eingestufte Petra Schoulen vom Oberligisten TTC GW Fritzdorf durch. Es folgte ein 3:1-Sieg gegen Marie Janssen aus Kleve, die als Ersatzspielerin nachträglich ins Feld gerückt war. Trotz der anschließenden knappen 2:3-Satz-Niederlage gegen Lea Laukamp (Billerbeck) war ihr der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.

Keine gute Auslosung für die K.o.-Runde

Doch die Auslosung der K.o.-Runde meinte es mit Sophie von Buttlar nicht gut: Sie traf im ersten K.o-Match direkt auf die Bundesligaspielerin Yuki Tsutsui vom TuS Bad Driburg, der sie im Achtelfinale schließlich erwartungsgemäß glatt mit 0:4-Sätzen unterlag. Immerhin schrammte sie nach drei schnellen Durchgängen im vierten Satz (11:13) knapp an einem Satzgewinn vorbei.

Knapp war es auch im Doppel. In dieser Konkurrenz verlor Sophie von Buttlar an der Seite von Sabrina Schröder (Essen-Steele) gleich das Auftaktspiel mit 2:3-Sätzen gegen Nefel Ari/Lea Vehreschild (DJK Rhenania Kleve) mit 2:3.