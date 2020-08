Erewa holt Silber über die 200 Meter für den TV Wattenscheid

Robin Erewa, TV Wattenscheid 01, war nicht zufrieden mit seinem Ergebnis bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig.

Bochum/Braunschweig. Sieben Medaillen holten die Aktiven des TV Wattenscheid bei der DM in Braunschweig. Zum Abschluss holt Robin Erewa Silber über die 200 Meter.

Zum Abschluss der Deutschen Meisterschaften in Braunschweig hat es noch eine letzte Medaille für den TV Wattenscheid 01 gegeben. Im 200-Meter- Finale sicherte sich Robin Erewa Silber. Die Zeit: 20,86 Sekunden.

Der mehrfache deutsche Meister über diese Strecke war überhaupt nicht zufrieden: „Eigentlich war das alles ziemlich schlecht. Ich bin als Schnellster angereist, und dann will ich auch gewinnen. In so einem Meisterschaftsrennen ist die Zeit zwar Nebensache, da geht es erst mal um Gold. Aber wenn man Gold schon verpasst, dann sollte die Zeit wenigstens gut sein. War sie aber nicht. Deswegen: ich habe definitiv schon bessere Meisterschaften gehabt. Jetzt muss ich gucken, dass 2021 besser wird als 2020.“

Nicht ganz so traurig wird Synthia Oguama sein, die das Finale über die 200 Meter erreichte. Die junge Wattenscheider Sprinterin wurde Siebte in einer Zeit von 23,82 Sekunden.