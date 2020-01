Ende Januar steigt Auslosung der weiteren Kreispokalrunden

Die Auslosung im DFB-Pokal wird längst als besonderes Ereignis zelebriert. Sie findet im Fußballmuseum in Dortmund statt. Wenn der Fußballkreis Bochum die Spiele um den Moritz-Fiege-Cup, also den Kreispokal auslost, macht er das auch schon länger ebenfalls in besonderer Umgebung. So werden das Achtelfinale und die weiteren als Setzliste am 31. Januar in der Moritz-Fiege-Brauerei ausgelost.

16 Teams sind noch im Wettbewerb vertreten. „Ein Vertreter des Vereins ist jeweils eingeladen an der Auslosung teilzunehmen“, sagt Klaus Dieter Leiendecker, der Vorsitzende des Fußballkreises. „Das wird dann die letzte Auslosung für diese Saison. Wir losen auch gleich die nächsten Runde mit aus, beziehungsweise dafür gibt es dann eine Setzliste.“ So kann sich jeder Verein dann bereits ansehen, gegen welchen Verein es im Falle eines Sieges im Achtel-, Viertel- und Halbfinale geht.

Titelverteidiger ist bereits ausgeschieden

Alle Teams sind in einem Lostopf. Möglich ist also auch, dass die beiden Westfalenligisten Concordia Wiemelhausen und DJK TuS Hordel aufeinandertreffen. Es wird in jedem Fall einen neuen Kreispokalsieger geben. Titelverteidiger FC Altenbochum ist bereits in Runde zwei nach einem 1:4 bei SW Wattenscheid 08 ausgeschieden.

Diese Teams sind noch dabei: SW Wattenscheid 08, Wiemelhausen, RW Leithe, CSV SF Bochum-Linden, CF Kurdistan, TuS Heven, SV Herbede, DJK Adler Riemke, VfB Annen, Hammerthaler SV, SV Phönix Bochum, SC Union Bergen, PSV Bochum, SC Weitmar 45, DJK Wattenscheid, Hordel