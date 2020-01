Ein Event mit Sport, Licht, Musik und eigener Choreographie

Wenn sie doch irgendwie angespannt sind, lassen sie es sich gerade jetzt nicht anmerken. Am Donnerstag „trainieren“ auch die BMX-Fahrer in der Jahrhunderthalle. Sechs werden bei den Viactiv Race Arts immer mal wieder in Erscheinung treten. Für sie wird in der Mitte der Halle dann eine Rampe aufgebaut. Sie werden springen und sich dabei mit dem Rad in der Luft überschlagen. Das gibt es schon länger in der Jahrhunderthalle. Die BMX-Fahrer sind immer schon fester Bestandteil von Urbanatix. Nun sollen sie und weitere Urban-Sportler wie Skateboarder oder Parcoursläufer oder Tänzer der Veranstaltung eine besondere Note verleihen.

Die Grundidee der Veranstaltung hatten die Macher des TV Wattenscheid 01. Hans-Peter Anders, der 2. Vorsitzende, kennt Christian Eggert gut. Der ist der Initiator und Regisseur von Urbanatix. Das findet seit zehn Jahren einmal im Jahr in der Jahrhunderthalle statt. Anders und Eggert hatten schon länger die Idee, die Leichtathletik in die Jahrhunderthalle zu bringen. „Wir wollen die Leute ansprechen“, sagt Anders, „die Leichtathletik nicht mehr anspricht.“

Ehemalige Athletin moderiert das Event

Die, die sich die Show am Freitag ansehen werden, erwartet eine Veranstaltung mit Leichtathletik und Urbansports, mit viel Lichteffekten und Musik und mit einer eigenen Choreografie. Dafür verantwortlich ist Florian Michael Weber. Er gestaltete zuletzt auch die Show bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha. Da wurden beispielsweise die Athletennamen auf die Laufbahn projiziert.

Moderiert wird das Event von Maral Feizbakhsh, ehemalige Athletin des TV Wattenscheid 01, und Gregor Winkler. Beide haben schon etliche Leichtathletik-Veranstaltungen begleitet.