DJK Wattenscheid zeigt starke Leistung gegen Wattenscheid 08

Bochum DJK TuS Hordel feiert 9:0-Sieg über Erler Spielerein. Altenbochum verliert gegen ETB Essen. Die Testspiele im Überblick

SW Wattenscheid 08 – DJK Wattenscheid 1:1 (1:1). Kein Sieger im prestigeträchtigen Derby an der Dickebankstraße. Der stark Ersatzgeschwächte Landesligist präsentierte sich nicht Bestform, 08-Coach Jan Ramadan hatte, auch weil die zweite Unterstützt werden musste, keine Auswechselspieler auf der Bank. „Es war ein sehr intensives Spiel. Die DJK hat uns viel Power entgegen gesetzt“, so Ramadan, dessen Team sich im ersten Durchgang zwar einige Torchancen erspielte, bis auf ein Eigentor sprang jedoch nichts Zählbares heraus.

„Wir haben recht ungeordnet begonnen, das lag auch an den Neuzugängen, die wir integrieren mussten. Es war ein wenig behäbig zu Beginn“, berichtete DJK-Trainer Norman Seidel. Mit dem Treffer von Constantin Erhardt zum Ausgleich wurde die Partie des Bezirksligisten jedoch besser, Neuzugang Ebubekir Bakhi und Cedrik Noack scheiterten beide nur hauchdünn an der Latte.

„Im zweiten Durchgang haben wir durchrotiert, die 08er hatten zwar mehr Ballbesitz, wir haben das Spiel aber dominiert“, so Seidel, dessen Team noch zwei weitere Male am Aluminium scheiterte. Für den Bezirksligisten steht der nächste Test erst am kommenden Sontag bevor: Die Seidel-Elf ist dann zu Gast beim A-Ligisten RW Stiepel (17 Uhr, Kemnader Straße). Für die 08er wird es indes bereits am kommenden Dienstag wieder ernst. Der Landesligist empfängt den Bezirksligisten R.W.T Herne (19.15 Uhr, Dickebankstraße).

Tore: 0:1 Eigentor (25.), 1:1 Erhardt (35.)

FC Altenbochum – ETB SW Essen 1:3 (1:0). Der FC Altenbochum präsentiert sich in guter Form. Zwar unterlag die Mannschaft von FCA-Coach Frank Rinklake gegen den Oberligisten und Traditionsverein aus Essen, besonders im ersten Durchgang trumpfte der Außenseiter jedoch stark auf.

Bereits nach nur zehn Minuten brachte Torjäger und Routinier Ivo Kleinschwärzer sein Team mit 1:0 in Front. „Ich bin absolut zufrieden“, sagte Axel Sundermann folgerichtig über den starken Beginn seines Teams. „Die Arbeit gegen den Ball war stark und wir hatten einige gute Umschaltmomente“, so der Trainer. Zwar erspielten sich die Essener ebenso Torchancen, vor der Pause hielt die Defensivabteilung der Bochumer jedoch stand.

Nach dann insgesamt fünf Wechseln im zweiten Durchgang häuften sich die Fehler auf Seiten der Gastgeber, so drehte Essen das Spiel mit zwei Treffern innerhalb weniger Minuten. „Nach den Wechseln haben die Jungs ein wenig gebraucht, da haben wir uns ein, zwei Fehler zu viel erlaubt. Insgesamt haben sich meine Spieler aber sehr teuer verkauft“, resümierte Sundermann.

Zum nächsten Test kommt es am kommenden Donnerstag: Zu Hause trifft Weitmar auf dann auf den ehemaligen Staffelkollegen aus der Bezirksliga, den TuS Harpen (19.30 Uhr, Am Pappelbusch).

Tore: 1:0 Kleinschwärzer (10.), 1:1 (48.), 1:2 (52.), 1:3 (64.)

DJK TuS Hordel – Erler Spielverein 9:0 (3:0). Deutlicher Testspielerfolg für den Landesligisten DJK TuS Hordel. Im letzten Test vor dem Wiederbeginn der Meisterschaft (Nachholspiel) sicherte sich die Elf von Hordel-Coach Mirko Talaga einen 9:0-Kantersieg über einen ambitionierten Bezirksligisten aus Gelsenkirchen.

„Wir haben die das ganze Spiel über dominiert und nur zwei Torschüsse zugelassen“, berichtete Talaga, dessen Team bereits zur Pause mit 3:0 in Front lag. Auch nach einigen Wechseln brach der Spielfluss des Landesligisten nicht ab, noch sechs weitere Male ließ die DJK das Netz der Erler zappeln.

„Auch die eingewechselten Spieler haben sich gut eingefügt. Man hat gemerkt, jeder wollte sich vor dem Spiel am Freitag noch einmal präsentieren“, so Talaga. Im Nachholspiel trifft sein Team am Freitagabend auf den Tabellenzweiten SC Westfalia Herne (19.30 Uhr, Hordeler Heide).

Tore: 1:0 Sarpong (14.), 2:0 Magrouda (33.), 3:0 Nishimoura (43.), 4:0 Erdelt (46.), 5:0 Schultze (54.), 6:0 Sarpong (57.), 7:0 Hennemann (74.), 8:0 Kokubu (76.), 9:0 Dmytro (90.)

Weitere Testspielergebnisse des Wochenendes: Concordia Wiemelhausen II – CSV SF Bochum-Linden 1:2 (1:2), FC Hellas – TuS Harpen 3:3 (3:2), SF Westenfeld – FC Neuruhrort 0:2 (0:0), SuS Haarzopf – SC Weitmar 45 3:1 (1:0), R.W.T Herne – VfB Günnigfeld 2:1 (1:0), VfB Frohnhausen – CFK Bochum 17:1 (5:1)

