DJK Wattenscheid verpasst die erneute Titelverteidigung

Nichts wurde es mit der Titelverteidigung. DJK Wattenscheid hat die Chance, zum dritten Mal in Folge die Vorrunde des Sparkassenmasters zu gewinnen, verpasst. Im Endspiel gegen SW Wattenscheid 08 unterlag das Team um Trainer Manfred Behrendt knapp, aber verdient mit 2:3.

Dabei hatte es zunächst nach einem Spiel nach Plan ausgesehen. In der Neuauflage des Endspiels aus dem letzten Jahr gingen die Gastgeber durch einen Patzer des 08-Schlussmanns Heiko Langenfeld in Führung. Schwarz-Weiß glich jedoch nach einem schnell vorgetragenen Konter des spielstarken Jan Tegtmeier aus und übernahm mehr und mehr die Kontrolle. Als sich schon alle auf ein Siebenmeterschießen eingestellt hatten, kassierte DJK eine Zeitstrafe, die sich rächen sollte.

08 nutzte die Überzahl und kam kurz vor Schluss zum viel umjubelten Siegtreffer. Das Team von Trainer Christian Möller belohnte sich damit für einen insgesamt starken und vor allem konstanten Auftritt. In einem über weite Strecken fairen Turnier unterstrichen die späteren Sieger von Beginn an ihre Ambitionen auf den Tagessieg. In der Gruppe mit Westenfeld, Höntrop und Günnigfeld wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht und zogen ungeschlagen und mit nur einem Gegentreffer in die Zwischenrunde ein.

In der Zwischenrunde kochen die Emotionen hoch

Dort wurde es dann aber doch noch hitzig. Sowohl im Spiel zwischen der DJK Wattenscheid gegen den VfB Günnigfeld, als auch in der Partie zwischen Schwarz-Weiß Eppendorf und Wattenscheid 08 kochten die Emotionen hoch. Zunächst gerieten Günnigfelds Bernd Paul und Wattenscheids Kamil Kokoschka aneinander. Paul ließ sich zu einem Kopfstoß gegen Kokoschka hinreißen, der in einer Rudelbildung gipfelte. Beide Spieler sahen dafür die Rote Karte. Im Spiel zwischen Eppendorf und 08 erhitzten Zeitstrafen, sowie ein zweifelhafter Platzverweis gegen Wattenscheids Schlussmann Yasin Muslubas die Gemüter. Spieler, Ordner und Trainer konnten die Lage in beiden Spielen aber wieder beruhigen.

DJK-Vorsitzender appelliert an Fairplay der Teams

DJK Wattenscheid Vorsitzender Reinhard Fischer nahm die Vorfälle bei der abschließenden Siegerehrung zum Anlass, den Ordnern und Schiedsrichtern für ihren Einsatz zu danken: „Wir haben hier in der Vorrunde ausschließlich Ortsduelle, wo die Emotionen schnell hochkochen können. Deswegen sind wir auch allen Helfern sehr dankbar, dass es noch in diesem Rahmen geblieben ist.“

In Hinblick auf die Endrunde des Hallenmasters am kommenden Wochenende appellierte der Vereinschef an die teilnehmenden Mannschaften, den Fairplay-Gedanken nicht zu vergessen: „Wir hoffen, dass es in Bochum so weitergeht und auch da der Sport im Vordergrund steht.“

Siegertrainer Christian Möller will auch in der nächsten Woche an seiner Strategie festhalten und die Erwartungen nicht zu hoch hängen: „Natürlich will man auch gewinnen, wenn man sich schon qualifiziert hat, aber wir setzen uns kein konkretes Ziel, außer so weit wie möglich zu kommen. Es wird auch da wieder darum gehen, Verletzungen und Sperren zu vermeiden, auch wenn uns das heute nicht ganz gelungen ist.“ Neben Wattenscheid 08 und DJK Wattenscheid konnte sich auch der VfB Günnigfeld für die Endrunde qualifizieren. Schwarz-Weiß Eppendorf verpasste die Endrunde knapp. Der SV wurde im kleinen Finale gegen Günnigfeld Vierter. Auf wen die Wattenscheider Teams am 18. Januar treffen, wird am Montag, 12. Januar in der Sparkasse Bochum ausgelost.