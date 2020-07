DJK Wattenscheid startet runderneuert in die kommende Saison

Wattenscheid. Bei der DJK Wattenscheid wird es zur neuen Saison einen Umbruch geben. Neun Spieler haben den Landesligisten verlassen.

Fußball-Landesligist DJK Wattenscheid hat seine Planungen für die Spielzeit 2020/21 abgeschlossen. Mit 18 Feldspielern und drei Torhütern wird die Mannschaft von Trainer Manfred Behrendt zukünftig auf Punktejagd gehen.

Am Stadtgarten gibt es einen personellen Umbruch. Neun Akteure verließen die DJK, fünf externe Zugänge konnten die Wattenscheider Verantwortlichen im Gegenzug verpflichten. Mit Mahmut Gülnaz und Emanuel Tabi kommt ein neues Angriffsduo vom Ligakonkurrenten Viktoria Resse. Jan Werthebach (Langendreer 07) soll für mehr Stabilität in der Abwehr sorgen und Kevin Dücker (Saloniki Essen) im Mittelfeld Akzente setzen. Mit Ibo Omeirat (Dostlukspor Bottrop) wurde außerdem ein neuer Torhüter verpflichtet.

Hinzu stoßen mit Mittelfeldspieler Dennis Löhr (2. Mannschaft) und Torhüter Kim Kaemper (U19) noch zwei vereinsinterne neue Akteure zum Kader der Landesligamannschaft. Den doch relativ kleinen Kader begründet Behrendt wie folgt: „Ich brauche zufriedene Spieler. Trotzdem sind wir auch in der Breite neu aufgestellt. Denn es gibt noch viele Alternativen in unserer 2. Mannschaft, die erstmals von Michael Strauch trainiert wird.“

Kracher zum Testspiel-Auftakt: DJK fordert die SG Wattenscheid 09

Als wahrscheinlichster Starttermin für die neue Amateursaison wird der 13. September gehandelt. Und so wird Behrendt seine Mannschaft am 19. Juli zum ersten Training in der Saisonvorbereitung bestellen. Am 1. August steht dann das erste Testspiel auf dem Programm. Dann soll es sofort zum Wattenscheider Stadtderby gegen den Oberligisten SG Wattenscheid 09 kommen.

Weitere Testspiele gegen DSC Wanne-Eickel, Concordia Wiemelhausen, SW Wattenscheid 08 oder den VfB Günnigfeld sind bereits fest verabredet, aber noch nicht genau terminiert.

Sein Team sieht der Wattenscheider Coach in der neuen Saison keinesfalls wie zuletzt in den Abstiegskampf der Liga involviert. „Die Mannschaft hat sich in den beiden letzten Jahren unter Wert verkauft. Da steckt viel mehr Potenzial drin“, so Behrendt. Und so ist das erklärte Saisonziel durchaus ambitioniert. „Wir wollen im oberen Tabellendrittel mitspielen. Mindestens Platz sechs oder sieben ist möglich“, erklärt Behrendt.

Trainer Behrendt erwartet ein sehr enges Meisterschaftsrennen

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren rechnet er in der Landesliga mit einer hohen Leistungsdichte. „Zwar ist die Einteilung der neuen Gruppen vom FLVW noch nicht vorgenommen worden, doch zeichnet sich ab, dass unsere Landesligastaffel erneut sehr stark besetzt sein wird“, erwartet Behrendt ein enges Meisterschaftsrennen auf allen Ebenen.

Kamil Kokoschka stürmt weiter für die DJK Wattenscheid in der Landesliga. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Gemeinsam mit seinen beiden Co-Trainern Paul Helfer und Matthias Gebauer, der gleichzeitig auch die U19-Mannschaft der DJK Wattenscheid trainiert, wird Behrendt deshalb eine Systemumstellung vornehmen. „Wir werden auf ein 3-5-2-System wechseln“, lässt sich der Trainerstratege ein wenig in die taktischen Karten blicken. Davon verspricht er sich vor allem mehr defensive Stabilität und zugleich mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum. Auch einzelne Akteure werden neue Positionen bekommen. So soll Rene Löhr von der Zehner-Position auf die Sechs zurückgezogen werden und das DJK-Spiel aus dieser neuen Rolle heraus noch mehr lenken und steuern.

Der Kader der DJK Wattenscheid

Torhüter: Kim Kaemper, Ibo Omeirat, Max Slaby

Abwehr: Matthias Kaiser, Tim Oberc, Dominique Wassi, Jan Werthebach, Nico Wöllmann

Mittelfeld: Marcel Backes, Marvin Beimborn, Jonas Borin, Kevin Dücker, Marco Gruner, Paul Helfer, Dennis Löhr, René Löhr

Angriff: Mahmut Gülnaz, Kamil Kokoschka, Tobias Mauroff, Ridvan Sari, Emanuel Tabi