DJK Wattenscheid setzt im Derby bei Wanne 11 auf Sieg

Nach dem torlosen Unentschieden gegen den Tabellendritten aus Kirchhörde geht die Reise des Fußball-Landesligisten DJK Wattenscheid am Sonntag um 15 Uhr zum Tabellenfünften Wanne 11. Anstoß an der Hauptstraße in Herne ist um 15 Uhr.

Und einmal mehr ist für Wattenscheids Trainer Manfred Behrendt der Tabellenstand nicht der unumstößliche Maßstab, um die Ausgangslage der beiden Konkurrenten zu bewerten. „Wanne ist eine heimstarke Mannschaft“, zollt Behrendt Wanne zwar Respekt, macht aber auch deutlich, dass die DJK den Gastgebern einen harten Fight liefern wird: „Wir haben die Chance auf drei Punkte, und so wollen wir am Sonntag auch auftreten.“

Ist zuversichtlich: Trainer Manfred Behrendt. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Durch frühes Stören will die DJK in den 90 Minuten nichts dem Zufall überlassen und das Spiel aktiv in eine für Wattenscheid positive Richtung lenken. Mit einem Sieg in Wanne kann der DJK in der Tabelle sogar ein Riesensprung gelingen. Der Tabellendreizehnten könnte sogar bis auf Platz sieben klettern.

Gruner kehrt nach seiner Sperre zurück - Borin fällt wohl aus

Nach seiner Sperre fällt Jonas Borin nun voraussichtlich aufgrund eines grippalen Infektes aus. Julian Kaczmarek ist in einen Kurzurlaub abgereist. Daniel Wolf und Julian Winschewski sind auf dieser rechten defensiven Außenbahn die Kandidaten für die Startelf. Ob auf der linken Seite Marco Gruner nach dem Ablauf seiner Sperre sofort wieder in die Anfangsformation rutscht oder dort der zuletzt gut aufgelegte Marcel Backes seinen Platz verteidigen kann, ließ Behrendt noch offen.