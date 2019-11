DJK Wattenscheid: Erfolgstrainer Behrendt hat hohe Ziele

Nach einer Serie von fünf Niederlagen in Folge übernahm Manfred Behrendt am 31. Oktober bei der DJK Wattenscheid das Traineramt vom zurückgetretenen Tibor Bali. Seither sammelte der Fußball-Landesligist mit neun Punkten aus drei Spielen im Abstiegskampf die Optimalausbeute ein. Im Interview erklärt der 69-jährige A-Lizenzinhaber die Gründe des Umschwungs.

Herr Behrendt, drei Siege in den ersten drei Spielen, dies nennt man wohl einen Start nach Maß.

Manfred Behrendt: Das ist vollkommen richtig. Voraussehen, dass wir uns so schnell stabilisieren können, dies konnte man allerdings nicht. Ich war aber von Anfang an davon überzeugt, dass die Mannschaft eine hohe Qualität besitzt und sich auf Dauer auch sicherlich von den unteren Tabellenplätzen absetzen wird.

Die Mannschaft hat in den Wochen vor Ihrem Amtsantritt verunsichert gewirkt. An welchen Stellschrauben haben Sie gedreht?

Behrendt: Ich hatte den Vorteil, dass ich den Großteil der Spieler und die Mannschaft bereits kannte. Ich hatte auch zuvor beinahe alle Spiele gesehen. Es kam einfach darauf an, die richtigen Leute auf die richtige Position zu setzen, die Stärken der Spieler herauszuarbeiten und alle wieder zu motivieren. Dies ist mir anscheinend gut gelungen. Die Leistung der Mannschaft beim jüngsten 5:1-Erfolg über den FC Frohlinde war die Stärkste seit Monaten.

Worauf legen Sie als Trainer besonderen Wert?



Im Training darf bei ihm auch gelacht werden: Manfred Behrendt Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

Behrendt: Da ist zu allererst die Einstellung zu nennen. Sie ist Voraussetzung und Basis für jeden Erfolg. Hinzu kommt bei einem Fußballer die Dynamik, die Spielfreude und das taktische Verständnis. Ein ganz wichtiger Faktor ist auch die mannschaftliche Geschlossenheit. Aber auch eine gewisse Lockerheit gehört dazu. Bei mir darf im Training gelacht werden. Diese Lockerheit habe ich aber auch erst mit den Jahren bekommen. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Es macht mir einfach Spaß, junge Menschen zu entwickeln. Das ist mein Lebenselixier. Am Wochenende habe ich mit der 1. Mannschaft und mit der C-Jugend, die ich ja auch noch trainiere, gewonnen. Was will ich mehr. Das macht mir echt Spaß.



Sie sind mittlerweile 69 Jahre alt, die Spieler könnten ihre Enkel sein. Wie erreichen Sie Ihre jungen Spieler und die Mannschaft?

Behrendt: Ich habe ein Leben lang mit jungen Menschen gearbeitet und bin offen für alles. Vom Typ her komme ich mit jedem klar. Das ist wichtig. Ich lerne auch heute noch dazu. Erst am Montag war ich auf einem Trainerlehrgang in der Sportschule Kaiserau.

Sie haben in der Landesliga noch zwei Spiele bis zur Winterpause. Was ist das Nahziel?

Behrendt: Wir wollen zunächst einmal in Resse punkten und damit die Hinrunde erfolgreich abschließen. Nach dem spielfreien Spieltag fahren wir dann nach Brackel, um dort auch das Fußballjahr erfolgreich zu beenden. Wir versuchen aus den beiden Spielen sechs Punkte zu holen. Aber natürlich ist uns auch klar, dass es noch einmal Rückschläge geben kann.

Blicken wir einmal weiter voraus. Wann würden Sie im Sommer von einer erfolgreichen Saison sprechen?

Behrendt: Wenn wir nach dem letzten Spieltag im ersten Tabellendrittel stehen. Mit dieser Mannschaft ist dies auch ein realistisches Ziel. Unter den ersten sechs, sieben Mannschaften der Landesliga sehe ich uns schon.