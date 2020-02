DJK Viktoria Bochum hat den Klassenerhalt bereits sicher

Mit dem zweiten Sieg in Serie – diesmal 8:1 beim Post SV Oberhausen - haben sich die Tischtennis-Spielerinnen des Verbandsligisten DJK Viktoria Bochum aller Sorgen entledigt. Während Juliana Koglin und Katja Röttger ihre Partien ohne große Mühen gewannen, zeigten sich Bianca Wittrock und Marlies Bertelt bei ihren Fünf-Satz-Siegen nervenstark.

Mit jetzt ausgeglichenem Punktekonto (11:11) haben sie ihren Punktepolster auf den Relegationsplatz auf sieben Zähler ausgebaut. Damit kann die Viktoria entspannt die Saison zu Ende spielen und sicher sein, dass es auch nächstes Jahr weiter in der Verbandsliga geht.

TTC Post Hiltrop spielt am Dienstag in Herne

Bei den Männern tritt der TTC Post Hiltrop in der Verbandsliga an diesem Dienstag (11. Februar, 19.30 Uhr, TH Sodinger Straße 561a, Herne) beim Nachbarn in Ruhrstadt Herne an. Hierbei kommt zum Wiedersehen mit den früheren Teamkameraden Fabian Stein, der zum neuen Jahr über die Stadtgrenzen wechselte, und Tobias Maciejok.

Landesliga: Post SV Langendreer gewinnt, Querenburg holt einen Punkt

Mit einem hart umkämpften 9:6-Erfolg kehrte Landesligist Post SV Langendreer von Borussia Dortmund III heim. Der ungeschlagene Simon Andre machte in der Partie den Unterschied aus. Eine 5:2-Führung der Postler konnten die Dortmunder ausgleichen. Dann setzten sich der Tabellendritte aus Bochum aber wieder entscheidend ab.

Ein Erfolgserlebnis feierte nach über fünf monatiger Durststrecke wieder der TuS Querenburg. Im Kellerduell reichte es für das abstiegsbedrohte Schlusslicht beim Tabellennachbarn SC Buer Hassel zu einem 8:8-Unentschieden. Beim einem Satzverhältnis von 36:32 war sogar ein Sieg möglich, doch letztlich konnten die Querenburger nur zwei von sieben Fünf-Satz-Spielen gewinnen.