DJK TuS Hordel will schlechten Start vergessen machen

Bochum. Fußball-Westfalenligist DJK Hordel ist mit einer Niederlage in die zweite Saisonhälfte gestartet. Gegen Westfalia Wickede soll es besser laufen.

Die DJK TuS Hordel (4. Platz/34 Punkte) muss am Sonntag nach Dortmund. Zu Gast beim BV Westfalia Wickede hat die Elf von Coach Holger Wortmann die Chance, den verkorksten 1:2-Auftakt gegen Iserlohn wieder gut zumachen (15.15 Uhr, Pappelstadion, Dortmund).

„Auch wenn wir zuletzt nicht mit der vollen Kapelle gespielt haben, wir hatten uns dennoch deutlich mehr vorgenommen. Wir müssen gegen Wickede präsenter sein und selbstbewusster auftreten“, sagt Wortmann, dessen Team durch die Auftaktniederlage einen Tabellenplatz einbüßte.

Personalsituation hat sich entspannt

Zumindest personell sieht die Lage wieder ein wenig entspannter aus als noch am vergangenen Samstag. Die bewährten Stammkräfte Timo Erdmann, Tim Gronemeier und Philipp Dragicevic, die gegen Iserlohn allesamt passen mussten, sind nun wieder einsatzbereit. Verzichten muss Wortmann indes weiterhin auf den verletzten Christopher van der Heusen.

„Auch wenn mir wieder mehr Leute zur Verfügung stehen, es wird dennoch eine schwierige Aufgabe. Die hatten kürzlich erst einen Trainerwechsel. Das kann zusätzliche Motivationen freisetzen“, so Wortmann, der sich noch gut an das Hinspiel (1:1) erinnert. „Die haben uns alles abverlangt und sehr körperbetont gespielt“, so der Coach.

Die Signalwirkung ist bei den Dortmundern nach dem Trainerwechsel bisher indes ausgeblieben: In der Vorwoche unterlag Westfalia gegen das Tabellenschlusslicht YEG Hassel und steht damit weiterhin nur hauchdünn über den Abstiegsplätzen.