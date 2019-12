DJK TuS Hordel will auch in der Rückrunde weiter auftrumpfen

Die Hinrunde ist Geschichte, und die DJK TuS Hordel kann mit Stolz auf die vergangenen 16 Spiele zurückblicken. Mit 31 Zählern stehen sie in Kontakt zu den Spitzenplätzen auf Rang drei, stellen mit erst zwölf Gegentoren die beste Defensive der Westfalenliga und haben nur eine einzige Niederlage auf dem Konto. Die Rückrunde soll genau so erfolgreich beginnen, am Sonntag in Gelsenkirchen bei Schlusslicht YEG Hassel (14.30 Uhr).

Die Hinrunde lief fabelhaft. Der Hordeler Defensivblock inklusive Torhüter Ivan Prebanic war für viele Teams schier unüberwindbar. Lediglich in der Offensive hakte es zu Beginn, weswegen sieben Remis zu Buche stehen. Doch mit der Zeit platzte auch vor dem Tor der Knoten. In den letzten sechs Spielen erzielte die DJK 19 Treffer.

Güngor Kaya spielt im neuen Jahr mit

„Wir sind sehr zufrieden wie es gelaufen ist, aber jetzt beginnt die Rückrunde. Alles, was vorher war, zählt nicht mehr. Wir müssen demütig bleiben und weiter hart arbeiten“, sagt Trainer Holger Wortmann: „In der Winterpause werden wir uns mal zusammensetzen und sehen, ob die Ziele für das neue Jahr neu zu definieren sind.“ Im neuen Jahr geht dann auch Güngor Kaya mit auf Torejagd, der jüngst von der SG Wattenscheid 09 verpflichtet wurde.

Für die Hasseler war es keine gute Hinrunde. Gerade haben sie gegen Iserlohn ihren zweiten Saisonsieg eingefahren, sind aber trotzdem abgeschlagen Tabellenletzter. Gegen Hordel war es im Hinspiel eine knappe Sache. Erst in den letzten Minuten trafen die Bochumer in doppelter Überzahl. Wortmann kann sich noch gut an den 2:0-Sieg erinnern. „Das ist eine Mannschaft, die schon in der Hinrunde gute Leistungen abgeliefert und jetzt auch passende Ergebnisse geholt hat. Das wird kein Selbstläufer, sondern eine schwere Aufgabe.“

Ngankam und van der Heusen fallen aus

Für das Spiel am Sonntag stehen dem Trainer zwei wichtige Spieler nicht zur Verfügung, Roussell Ngankam und Christoph van der Heusen fallen aus. Wortmanns Auftrag an sein Team bleibt das gleiche: „Wir müssen Leidenschaft und Willen auf den Platz bringen, das hat uns in der Hinrunde immer ausgezeichnet.“