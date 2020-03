Das war ein Sieg des Willens: Obwohl die DJK TuS Hordel ab der 16. Minute gegen den Lüner SV in Unterzahl spielen musste, erkämpfte sich das Team mit einem 1:0 den ersten Heimsieg des neuen Jahres. So war am Ende der Jubel an der Hordeler Heide groß, auch der Trainer kam auf seinen Geschmack.

„Hut ab und ein großes Kompliment an die Mannschaft. Sie hat den alten Hordeler Geist aus der Hinrunde wieder aufleben lassen. Das war ein überragendes Spiel“, frohlockte Holger Wortmann, dessen Team durch den Sieg wieder am SV Hohenlimburg vorbei auf Platz drei rückt: „Das ist natürlich schön, aber nur eine Momentaufnahme. Am nächsten Sonntag müssen wir wieder einen guten Job machen, wenn es gegen Finnentrop geht.“

Rote Karte für Patrick Nemec

Gegen den Lüner SV machte Hordel einen sehr guten Job. Die Gastgeber hatten das Spiel von Beginn an im Griff, mussten in der 16. Minute aber einen Rückschlag verarbeiten. Nach einem Foul von Patrick Nemec entschied der Schiedsrichter auf Notbremse und Rote Karte. Für die DJK ging es fortan in Unterzahl weiter.„Für mich war das keine Notbremse, Tim Gronemeier hatte abgesichert“, fand Wortmann: „Aber die Jungs haben stark reagiert, alle haben nochmal zehn Prozent drauf gepackt.“

Auch der Trainer reagierte, beorderte Sechser Marcel Erdelt in die Innenverteidigung und ließ Peter Elbers etwas defensiver agieren. Die Taktik ging auf. Die Hordeler bäumten sich in Unterzahl auf, machten weiterhin das Spiel und sicherten sich die Führung. Ein Konter über Timo Erdmann und Philipp Dragicevic vollendete Güngör Kaya zum 1:0 und brachte die Hordeler Heide damit zum Beben. Fast wäre kurz danach noch einmal Jubel aufgebrandet, doch Dragicevics Freistoß aus rund 40 Metern knallte gegen den Pfosten.

Platzverweis für Lünen in der Schlussphase

Von Lünen war nichts zu sehen, Hordels Defensive hielt dicht. Nach dem Seitenwechsel ging das Spiel weiterhin nur in eine Richtung. Allerdings ohne Torschütze Kaya, der in der Kabine blieb. „Aus rein taktischen Gründen, er hat gut gespielt“, versichert Wortmann. Elbers rückte dafür wieder nach vorne, der eingewechselte Muhamed Alati auf die Doppelsechs. Elbers hatte gleich zwei gute Chancen, kam allerdings über einen Lattentreffer nicht hinaus.

Trotzdem schaukelten die Hordeler die Partie problemlos nach Hause. Lünen biss sich an der Defensive der Gastgeber die Zähne aus, produzierte bis zum Ende nicht eine wirkliche Torchance und kassierte in der Nachspielzeit selbst noch einen Platzverweis. Wortmann: „Das Team hat vom Torwart bis zum Stürmer tolle Defensivarbeit geleistet. Das war genau so, wie wir uns das vorstellen.“

Hordel: Prebanic – Schürmann, Nemec, Gronemeier, Severich (80. Hendel) – Erdelt, Erdmann – Dragicevic, Elbers (71. Ngankam), Dahoud (82. Can) – Kaya (46. Alati)

Bes. Vorkommnisse: Rote Karte gegen Patrick Nemec (16.); Rote Karte für Lünen (90.+2)

Tor: 1:0 Kaya (28.)