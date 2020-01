Der SV Phönix feiert den ersten Sieg in der Vorbereitung

Erster Testspielerfolg für den Bezirksligisten SV Phönix Bochum. Gegen den A-Ligisten SV Langendreer 04 gelang der Mannschaft von SV-Coach Maximilian Wagener ein 3:0-Erfolg. „Langendreer war ein sehr starker Gegner. Die haben uns konstant gefordert. Meine Jungs haben es heute aber sehr gut gemacht“, sagte Wagener.

Dabei lief es anfangs noch nicht optimal für den SV: Wegen eines sehr risikobereiten Spielaufbaus erspielte sich Langendreer schnell gute Einschussmöglichkeiten. Den ersten Treffer erzielte dennoch Phönix – nach einem gut platzierten Pass von Nils Musial drückte Mourad Zaatani den Ball zum 1:0 über die Linie (22.). „Nach der Pause hatten wir dann ein leichtes Chancenplus“, so Wagener, dessen Team nur kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte (51./Darkwah). Für die Entscheidung sorgte dann Joan-Luca Janke (67.), der eigentlich für die Reserve aufläuft, wegen Personalmangels jedoch bei der Ersten aushelfen musste.

Kantersieg für den Bezirksligisten VfB Günnigfeld: Gegen den A-Ligisten FC Neuruhrort triumphierte der VfB im Testspiel mit 10:0 (5:0). „Das war schon eine wahnsinnig gute Leistung meines Teams. “, sagte Günnigfelds Trainer Dino Degenhardt, dessen Mannschaft dank des Doppelpacks von Fabrice Meinert (14./15.) bereits nach einer Viertelstunde mit 2:0 in Front lag.

Die Gegenwehr des A-Ligisten hielt sich in Grenzen und der VfB legte noch bis zur Pause drei weitere Treffer nach. „Im zweiten Durchgang war es ein ähnliches Bild. Wir haben so gut wie nichts zugelassen und uns sehr viele Chancen erarbeitet“, so Degenhardt. Innerhalb von einer Minute (53./54.) erhöhten Marvin Pancke und Timo Farris auf 7:0 und sorgten damit für die Vorentscheidung. Neuruhrort ließ in der Folge schließlich immer weiter nach und musste so noch drei zusätzliche Treffer hinnehmen.

Der Bezirksligist CSV SF Linden bleibt in dieser Vorbereitung weiterhin ungeschlagen: Mit 3:2 siegten die Sportfreunde über den A-Ligisten Concordia Wiemelhausen II. „Wir haben heute dennoch nicht toll gespielt. Uns hat leider die Konsequenz vor dem Tor gefehlt und defensiv waren wir ebenfalls nicht sicher“, sagte CSV-Coach Nico Brüggemann.

Zwar gelang seinem Team dank der Treffer von Silas Lennertz und Henris Schettler (26./31.) nach dem frühen 1:0 der Concordia (2.) schnell die Wende, richtig ins Spiel fanden die Lindener dennoch nicht. Im zweiten Durchgang gelang Wiemelhausen schließlich sogar der Ausgleich (61./Haarmann). Erst nach einem gut Platzierten Freistoß von Carlos Sauer (71.) konnten die Lindener dann wieder aufatmen: 3:2.

Weitere Testspielergebnisse des Wochenendes: FC Altenbochum – SV Fortuna Bottrop 3:1 (1:1), DJK Wattenscheid – SW Wattenscheid 2:1 (1:1), SC Weitmar 45 – SV Wanne 11 5:0 (3:0), TuS Harpen – Viktoria Resse 3:1 (2:1), SV Eintracht Grumme – TuS Kaltehardt 2:5 (2:1)