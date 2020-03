Er ist ein unbändiger Kämpfer und war über Jahrzehnte ein großes Vorbild für viele Generationen und Botschafter seines geliebten Tischtennissport – zunächst als Spieler in den 1940er und 50er Jahren und später als Nachwuchstrainer. Sein großes Kämpferherz zeichnete ihn an der Tischtennis-Platte aus, um die sich sein Leben weitestgehend drehte. Berni Vossebein, der „Löwe von Bochum“, wird am heutigen Samstag 95 Jahre alt.

Es ist mehr als 70 Jahre her, als sich der Linkshänder mit seinem Angriffsspiel einen Namen weit über die Stadtgrenzen hinaus machte. Er hatte in Bochum seine Wurzeln und wurde über den VfL Bochum zum erfolgreichen Nationalspieler. Berni Vossebein gewann in Luxemburg, Spanien, Dänemark, Norwegen und Südamerika insgesamt sieben Internationale Meisterschaften im Einzel und Doppel. Viermal nahm er an den Weltmeisterschaften teil, belegte hier mit der Mannschaft zweimal – 1956 in Tokio und 1957 in Stockholm – den fünften Platz.

Bei der WM 1959 bekommt er seine ersten Sportschuhe

Unvergessen bleibt für ihn auch die WM 1959 in der Dortmunder Westfalenhalle. Nach seinem Erstrunden-Sieg über den früheren Vize-Weltmeister Alex Ehrich, einen Abwehrspieler aus Frankreich, schenkte ihm eine Firma ein Paar Schuhe – es waren Vossebeins erste Sportschuhe aus Leder überhaupt. Und auch bei den Deutschen Meisterschaften feierte der gebürtige Bochumer so manche Erfolge: Sieben Titel gewann er im Doppel und Mixed, zweimal erreichte er das Einzel-Endspiel, musste sich hier aber seinen nationalen Mitstreitern Dieter Mauritz (1949) und Conny Freundorfer (1956) geschlagen geben.

Berni Vossebein 2017 in der Sammler-Ausstellung im Kunstmuseum: Er ist der einzige Deutsche, der als Spieler, Trainer und Betreuer seit 1942 an mehr als 50 nationalen Meisterschaften teilgenommen hat. 1965 wurde er vom Westdeutschen Tischtennisverband WTTV mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Unübertroffen ist er allerdings, wenn es um die Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften geht: Mehr als 60-mal war er bei den Deutschen Meisterschaften dabei, als Spieler, Trainer und Betreuer – ein Rekord für die Geschichtsbücher.

Auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb er seinem Sport treu. Als Trainer und Betreuer im Nachwuchsbereich führte er – unter anderem als Verbandstrainer des Westdeutschen Tischtennisverbandes – manches Talent an die nationale und internationale Spitze. So zum Beispiel den Mixed-Europameister Wilfried Lieck, die Rekord-Nationalspielerin und viermalige Olympia-Teilnehmerin Nicole Struse oder Christian Süß, Vize-Weltmeister im Doppel mit Timo Boll und Gewinner der olympischen Silbermedaille. Berni Vossebein setzte sich auch als Trainerausbilder für den Tischtennissport ein.

Vor elf Jahren hing das Leben des Frisörmeisters dann kurzzeitig an einem seidenen Faden. Auf dem Weg zu einem Tischtennisspiel – als Zuschauer wohlgemerkt – fuhr er plötzlich Schlangenlinien. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer konnte ihn anhalten, später im Krankenhaus wurde ein Blutgerinsel im Kopf festgestellt. Der damals 84-Jährige wurde für eine Woche in ein künstliches Koma versetzt. Über die anschließende Reha kam er zurück ins Leben und gewann auch diesen, wohl schwersten Kampf seines Lebens.

„Von den ersten Wochen habe ich nichts mitbekommen, doch in der Reha kehrte der Ehrgeiz zurück. Es steckt einfach in mir: Ich wollte nie der Schwächste sein”, sagte Vossebein dazu später. Längst verfolgt er das Geschehen rund um den kleinen weißen Plastikball – die Zeiten des Zelluloidballs sind passé – weiterhin.

Fit bis ins hohe Alter: Bernie Vossebein. Foto: DEI, Klaus / WR

So besucht der nach wie vor in Bochum lebende Vossebein immer wieder, wenn es seine Kraft und die mobilen Möglichkeiten zulassen, auch Spiele des Bundesligisten Borussia Düsseldorf mit dem deutschen Ausnahmespieler der heutigen Zeit, Timo Boll. Erinnerungen an seine eigene erfolgreiche Zeit, als ihm die Zuschauer zujubelten, begleiten ihn da sicher auch – und hoffentlich noch länger. Schließlich will der große Kämpfer gerne noch die 100 an Jahren voll machen.