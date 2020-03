Das war kein Wochenende für Bochumer Billardsportler. Ganz im Gegenteil. Für den DBC Bochum war es sogar eine der finstersten Stunden in den fast 50 Jahren Jahren seiner Zugehörigkeit zur Spitzenklasse auf dem Billardtisch.

Beim neuen Spitzenreiter ABC Merklinde gingen die sieggewohnten Bochumer mit 0:8 regelrecht unter. „An eine Niederlage in dieser Höhe kann ich mich wirklich nicht erinnern“, klagte Geschäftsführer Paul Kimmeskamp. Er könne allerdings mit Gewissheit sagen, „dass wir in all den Jahren noch nie mit zwei Ersatzspielern antreten mussten.“

Die Holländer konnten diesmal nicht helfen

Dies war diesmal der Fall gewesen. „Weil die Holländer an diesem Wochenende ihre Einbandmeisterschaften hatten, konnten wir weder Sam van Etten noch Michel van Silfhout einsetzen“, so Horst Wiedemann. Stattdessen musste Paul Kimmeskamp nach vielen Jahren wieder einmal zum Queue greifen, und das, so sagt er, „geht einfach nicht mehr.“

Dabei traf der verdiente DBC-Routinier immerhin das erste Mal in seinem Leben auf den tschechischen Nationalspieler Marek Faus, musste sich allerdings deutlich geschlagen geben, während Ludger Havlik im Einband lediglich ein Punkt zum Remis fehlte.

Zunächst übernimmt also Merklinde die Tabellenführung vor Bochum und Coburg.

Die Fakten zum Spiel

ABC Merklinde - DBC Bochum 8:0. Freie Partie: Pöther - Wiedemann 200:98/2Einband: Klein – Havlik 80:79/19Cadre 47/2: Faus – Kimmeskamp 150:37/5Cadre 71/2: Egbers - Berger 125:90/4

Auch der TuS Kaltehardt verliert und ist nun Schlusslicht

Auch im Billard-Wohnzimmer des TuS Kaltehardt lief es nicht rund, aber für immerhin zwei Partiepunkte gegen das bisherige Schlusslicht sorgte TuS-Pressesprecher Andreas Potetzki im Cadre 71/2, der wie die meisten seiner Kameraden im Rahmen der Aufnahmenbegrenzung blieb. Für den ersten Saisonsieg reichte es dennoch nicht, so dass die „Zweite“ des ABC Merklinde den TuS auch in der Tabelle überholte und die rote Laterne direkt in Langendreer zurückließ.

Die Fakten zum Spiel

TuS Kaltehardt - ABC Merklinde II 2:6 Freie Partie: Schneider - Klüber 53:200/14Einband: Rudolph – Klein 27:59/25Cadre 47/2: Synek – Majcherski 57:78/20Cadre 71/2: Potetzki - Brand 94:78/20