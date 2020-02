DBC Bochum ist beim Spiel gegen den Letzten der Favorit

Bochum. In der Billard-Oberliga steht für den DBC Bochum ein Auswärtsspiel an. Es geht zum Tabellenletzten nach Castrop-Rauxel.

Keine großen Sorgenfalten haben sie beim DBC Bochum in der Billard-Oberliga Westfalen vor dem Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des ABC Merklinde, am kommenden Samstag, 15 Uhr, im benachbarten Castrop-Rauxel. „Das Team hat bisher lediglich zwei Niederlagen auf dem Konto“, fasst DBC-Geschäftsführer Paul Kimmeskamp zusammen, „und steht damit auf dem letzten Platz der Tabelle.“

Die „erste Garnitur“ der Merklinder steht – allerdings mit einem Spiel mehr – auf dem Spitzenplatz. Der TuS Kaltehardt hat, wie alle anderen Oberligateams, an diesem Wochenende spielfrei. Die letzten Begegnungen der Hinrunde finden am 1. März statt. Dann muss der DBC beim derzeitigen Spitzenreiter antreten, während der TuS Kaltehardt deren „Zweite“ zu Gast hat.

Mit einem Sieg winkt ein Spitzenspiel

„Falls wir allerdings am Wochenende in Merklinde II mit 8:0 gewinnen“, rechnet Ludger Havlik, der zweite Vorsitzende des DBC vor, „hätten wir am 1. März ein echtes Spitzenspiel als Hinrundenfinale.“

ABC und DBC wären dann nämlich nach Matchpunkten und Partiepunkten gleichauf, der DBC hat allerdings den besseren Generaldurchschnitt, der dann über die Spitzenplatzierung entscheiden würde.