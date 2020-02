DBC Bochum feiert klaren Sieg im Derby beim TuS Kaltehardt

Die „Billard-Stadtmeisterschaft“ in der Oberliga Westfalen hatte am Sonntag einen klaren Sieger. Im Clubheim des TuS Kaltehardt an der Urbanusstraße erledigte Rekordmeister DBC Bochum seine Aufgabe in Rekordzeit und mit optimalem Ergebnis: 8:0 gewann das Top-Team aus Weitmar in Langendreer gegen das diesmal schwache Heimteam.

In der immer noch unübersichtlichen Tabelle änderte sich zunächst nichts. Der DBC (bisher zwei Begegnungen) bleibt Dritter hinter Spitzenreiter Merklinde 1 (3) und dem BC Creidlitz-Coburg (4). Der TuS ist Vierter (3).

Selten ist ein ersatzgeschwächtes Team stärker als vorher. Dies gelang allerdings dem DBC. „Früh morgens“, erzählt Teamchef Paul Kimmeskamp, „hat sich Thomas Nockemann krank gemeldet. Das war ein echter Schock für mich.“ Es gab Absagen auf Kimmeskamps bei den Reservisten gestartete Anfrage, aber Sam van Etten war bereit, direkt in Holland loszufahren und seinem Team zu helfen. „Da war ich sehr erleichtert“, erklärte Kimmeskamp.

ABC Merklinde besiegt den BC Creidlitz-Coburg

Der BC Creidlitz-Coburg schlug die zweite Mannschaft des ABC Merklinde am Samstag mit 6:2, kassierte aber danach ein 0:8 gegen die „Erste“ der Castroper, die in absoluter Top-Besetzung mit dem Holländer Martijn Egbers und dem Tschechen Marek Faus nach Coburg gereist war. „Man sieht“, erklärt Paul Kimmeskamp, „dass es in diesem Wettbewerb im Besonderen auch um die Partiepunkte geht.“ Keiner der Konkurrenten könne es sich erlauben, eine Partie auf die leichte Schulter zu nehmen.

Die Fakten zum Spiel: TuS Kaltehardt - DBC Bochum 0:8

Freie Partie: Schneider - Wiedemann 8:200/5E

inband: Rudolph – Havlik 18:80/14

Cadre 47/2: Synek – Berger 65:150/10

Cadre 71/2: Potetzki - van Etten 10:125/4