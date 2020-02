Das sind die Ziele von Telstars Spielertrainer Lukas Kastien

Man kann sagen, dass Lukas Kastien als Volleyballer geboren wurde. Schon früh spielte er mit seinen Eltern, die selbst beide Volleyballer waren, ehe er im Grundschulalter mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Jonas beim Soester TV angemeldet wurde. Mittlerweile kann man Kastien bereits als Urgestein des VfL Telstar Bochum bezeichnen, auch wenn er erst 28 Jahre alt ist. Kastien ist seit Jahren fester Bestandteil der Männermannschaft in der Oberliga – und das nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer.

Bevor Kastien zu Beginn seines Sportwissenschaftsstudiums an der Ruhr-Uni nach Bochum zog, war der gebürtige Soester bei seinem Heimatverein aktiv. Er durchlief alle Jugendmannschaften bis zu den sechsten Männern beim Soester TV. „Über Michel Wilmes, mit dem ich zusammen in Soest gespielt habe und der vorher zu Telstar gewechselt war, kam der Kontakt zum Verein. Später kam dann auch mein Bruder Jonas in die Mannschaft“, erinnerte sich der Außenannahmespieler an seine Anfänge.

Vater Helmut Kastien und seine beiden Söhne in einem Team

Spielertrainer Lukas Kastien zählt seit Jahren zum Stamm des VfL Telstar Bochum. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Als zur Saison 2013/14 ein neuer Trainer gesucht wurde, stieg die Zahl der Kastiens beim VfL Telstar auf drei Familienmitglieder. Helmut Kastien, der Vater von Lukas und Jonas, übernahm die vakante Position. Da die Fahrt für ihn auf Dauer zu weit war, übernahm Lukas Kastien mit Michel Wilmes, David Kampa und Patrick Wüllner in der anschließenden Spielzeit das Training.

In den folgenden Jahren war Kastien, mit der Ausnahme von jeweils einer halben Saison, als Oliver Bernzen und später Milen Marinov übernahmen, durchweg als alleiniger Spielertrainer für die Telstar-Männer verantwortlich. Unter ihm gelang auch der Regionalliga-Aufstieg 2017/18. „Damals ist wirklich viel zusammengekommen, dass wir es geschafft haben“, erinnert er sich.

Schlusslicht: Telstar kämpft aktuell nur um den Klassenerhalt

Nach einem Jahr in der Regionalliga spielt Telstar in der laufenden Spielzeit wieder in der Oberliga, liegt dort aber aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. „Diese Saison ist ein Konsolidierungsjahr“, so der Spielertrainer. „Trotzdem möchten wir unbedingt drinbleiben.“ Der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt derzeit zwei Punkte. Fünf Spiele sind noch zu absolvieren, weiter geht es gegen den direkten Konkurrenten SC Halle, der nur einen Punkt mehr hat, am 22. Februar in der Halle der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (19 Uhr). Unabhängig vom Klassenerhalt steht vor der kommenden Saison dann ein personeller Umbruch an.

Grundschullehrer Lukas Kastien zieht es in die Jugendarbeit

Kastien möchte zwar noch mehrere Jahre spielen, seine Zukunft sieht der Sportlehrer an Bochumer Grundschulen aber als Jugendtrainer. „Im Seniorenbereich gibt es andere Anforderungen als in der Jugend“, so der ehemalige Soester und Bochumer Jugendtrainer. „Bei Kindern steht die Technikentwicklung noch im Vordergrund, das ist bei erwachsenen Spielern schwierig bis unmöglich, aber das reizt mich sehr.“

Neben seiner Rolle als Spieler und Trainer ist Kastien auch Beachwart für den vereinseigenen Beachvolleyballplatz. Kastien: „Der Platz ist ein Segen für uns. Wir möchten die Aktivitäten dort ausbauen und möglichst viele Leute dafür begeistern.“