Corona: Mehr als die Hälfte der Sporthallen ist freigegeben

Bochum. Zum 30. Juni gibt es weitere Lockerungen bei der Corona-Verordnung. Davon profitieren auch die Vereine. Das Sportamt achtet auf die Umsetzung.

Die Lockerung in der Coronakrise betreffen auch zunehmend den Sport. Für Achim Paas, den Leiter des Sportamtes der Stadt Bochum, und seine Mitarbeiter heißt das auch immer, sich in die neuen Verordnungen einzulesen, sie entsprechend umzusetzen und an die Vereine weiterzugeben.

Zum 30. Juni gibt es weitere Lockerungen. Haben Sie die Verordnung schon komplett gelesen und alle Änderungen auf den Weg bringen können?

Diese Verordnungen sind ja nicht trivial. Wir brauchen in der Tat immer etwas, um uns da einzulesen. Aber wir haben sie verarbeitet und wissen, was möglich ist und was nicht. Wir sind dabei, die Vereine entsprechend zu informieren. Bei Sportplätzen ist das etwas einfacher als bei den Sporthallen, denn da gibt es ja immer mehr Verantwortliche.

Es bleibt aber dabei, dass Vereine, die einen Sportplatz oder eine Sporthalle in Bochum nutzen wollen, ein Hygienekonzept vorlegen müssen?

Dabei bleibt es, das hat sich nicht geändert. Aber Vereine, die einen Platz oder eine Halle nutzen wollen, schaffen das. Sie haben damit keine Schwierigkeiten.

Achim Paas ist Leiter des Sportamtes der Stadt Bochum. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Wie viele Plätze und Hallen hat das Sportamt der Stadt inzwischen freigeben können?

Bei den Außensportplätzen sind inzwischen bis auf wenige Aufnahmen alle wieder in Nutzung. 55 Nutzungsanfragen haben wir positiv beantwort. Von den circa 100 Sporthallen, die wir in Bochum haben, sind 34 bereits wieder freigegeben. Weitere 25 sind ab dem 3. Juni wieder frei. Das wären dann 59. Sechs Hallen werden wegen anderer Maßnahmen nicht frei. Das bedeutet, dass wir bereits mehr als die Hälfte der Sporthallen wieder freigegeben haben.

Kontrolliert das Sportamt, ob sich die Vereine an ihre eigenen Konzepte halten?

Wir haben Platz- und Hallenwarte. Die kontrollieren sonst ja auch, ob auf den Plätzen und in den Hallen alles vernünftig abläuft. Sie sind gehalten, sich bei Verstößen gegen die Hygienevorschriften mit uns, also dem Sportamt oder dem Ordnungsamt in Verbindung zu setzen.