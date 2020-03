Concordia Wiemelhausen will den ersten Heimsieg feiern

Auswärts haben die Wiemelhauser in der Rückrunde schon gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Am Sonntag gegen den BSV Schüren soll auch der erste Heimsieg des Jahres gelingen (15.15 Uhr, Glücksburger Straße). Dafür will die Concordia den offensivstarken Gegner gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen.

Der Rückrunden-Auftakt an der Glücksburger Straße ging mit einem 1:6 gegen den SV Hohenlimburg ordentlich nach hinten los. Danach zeigte die Concordia beim FSV Gerlingen und der Spvgg Erkenschwick aber, dass sie es auch anders kann. Die beiden Siege sollen nun auch für eine breite Brust im ersten Heimspiel sorgen.

Trainer Heipertz will den Rückenwind nach Auswärtssiegen nutzen

„Wir haben Rückenwind, den wollen wir nutzen. Wir wollen nun auch zu Hause für einen guten Start sorgen und damit etwas Wiedergutmachung für das Spiel gegen Hohenlimburg betreiben, denn das haben wir total versemmelt“, sagt Trainer Jürgen Heipertz: „Diesmal müssen wir von der ersten Minute den Kampf annehmen und zeigen, dass wir uns entwickelt haben. Dann war die Niederlage gegen Hohenlimburg vielleicht sogar hilfreich.“

Schüren ist allerdings keine Laufkundschaft. Der BSV steht sieben Punkte hinter der Concordia auf Platz neun und hat es genau andersherum als Wiemelhausen gemacht: Zu Hause gelang ein 4:3 gegen Sodingen, auswärts warten die Dortmunder noch auf ihren ersten Sieg im neuen Jahr. Brandgefährlich ist vor allem die Offensive mit dem Duo Kamil Bednarski (10 Tore) und Eyüp Cosgun (7). Anfällig ist der BSV dafür in der Defensive (51 Gegentore).

Wartala fällt noch länger aus - Mbenda hat einen Innenbandriss

„Das wird eine schwierige Aufgabe, wir müssen hinten kompakt stehen und das Zentrum eng machen. Wir dürfen ihnen keinen Spielraum geben“, fordert Heipertz: „Und nach vorne müssen wir natürlich auch vernünftigen Fußball spielen. Wir wollen dominant auftreten.“

Zwei bittere Nachrichten musste der Trainer beim Personal hinnehmen. Henning Wartala wird wegen seines Knochenödems sechs weitere Wochen ausfallen, Leeroy Mbenda ist mit einem Innenbandriss auch erst mal raus.