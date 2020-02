Bochum. Christopher Schmidt, Kapitän von Concordia Wiemelhausen, darüber, wie sich das Team entwickelt hat und was in der Rückrunde besser werden muss

Concordia-Kapitän Schmidt sieht Team auf einem guten Weg

Concordia Wiemelhausen hat in der Hinrunde der Westfalenliga nach einem Stolperstart die Kurve gekriegt und liegt nach 17 Spielen wieder voll im Plan. Das Team von Trainer Jürgen Heipertz hat vor der Saison einen einstelligen Tabellenplatz angepeilt und steht aktuell auf dem siebten Rang – genau dort hatten sie die vergangene Spielzeit auch beendet. Offensiv gehörten die Wiemelhauser im vergangenen Halbjahr mit 36 erzielten Treffern zu den stärksten Mannschaften der Liga, defensiv mit 29 Gegentoren aber eher zu den schwächeren.

Wie diese Statistiken einzuordnen sind, was sich in der Winter-Vorbereitung geändert hat und wo die Reise in der Rückrunde hingehen soll, verrät Concordia-Kapitän Christopher Schmidt im Drei-Fragen-Interview.

Wie bewertest du die Hinrunde?

Christopher Schmidt: Grundsätzlich können wir mit dem siebten Platz und der Punkteausbeute zufrieden sein. Wir haben stark im Kollektiv zusammen gearbeitet, viele Tore gemacht und mehr Punkte als in der Vorsaison geholt. Wenn man jedoch die einzelnen Spiele betrachtet, dann war mehr drin. In einigen Spielen haben wir Punkte unnötig liegen gelassen, das wollen wir in der Rückrunde besser machen. Wir haben uns im Winter darauf konzentriert, die Defensive zu stärken, denn in der Hinrunde haben wir definitiv zu viele Gegentore bekommen.

Wie ist die Winter-Vorbereitung gelaufen?

Vom Trainingseifer und der Beteiligung ist die Vorbereitung sehr gut gelaufen, es waren vier intensive Wochen. Auch die Neuzugänge Dennis Adamczok und Djamal Mbenda sind sofort gut aufgenommen worden. Mit den Ergebnissen können wir allerdings nicht ganz zufrieden sein. Vor allem gegen die Oberligisten hat die Leistung nicht gestimmt, die erste Halbzeit gegen ETB Essen mal ausgeklammert. Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen anders Fußball zu spielen, den Gegner früher unter Druck zu setzen. Das ist ein Prozess, der seine Zeit dauert. Aber wird sind da auf einem guten Weg. Über die Spiele wird auch die Sicherheit kommen.

Was habt ihr euch für die Rückrunde vorgenommen?

Wir wollen auf jeden Fall mehr Punkte als in der Hinrunde holen. Letztes Jahr sind wir Siebter geworden. Wenn wir wieder einen einstelligen Tabellenplatz belegen, ist das zufriedenstellend. Wenn es mehr wird, nehmen wir das aber natürlich gerne mit. Ich bin jetzt im fünften Jahr in Wiemelhausen dabei, bin in der Landesliga dazugestoßen. Es ist super für den Verein, dass es in den vergangenen Jahren so steil nach oben gegangen ist und wir uns in der Westfalenliga so schnell etabliert haben. Diesen Weg wollen wir weiter gehen.