Die A-Junioren des VfL Bochum haben in der Rückrunde eine starke Serie hingelegt und bisher alle vier Spiele gewonnen. Am Samstag wartet die größtmögliche Herausforderung: Um 11 Uhr ist der U19-Bundesliga-Spitzenreiter FC Köln zu Gast an der Hiltroper Straße. Zur Unterstützung ist auch Armel Bella-Kotchap wieder dabei.

In der Hinrunde rangen die Bochumer den Domstädtern ein Unentschieden ab, nachdem sie in der zweiten Hälfte den Respekt abgelegt hatten. „Diesmal wollen wir von der ersten Minute an mutig und mit dem Selbstvertrauen auftreten, das wir uns in den letzten Spielen geholt haben“, sagt Trainer Matthias Lust. Er weiß, dass sein Team nun ein anderes Kaliber erwartet. Die Gegner im neuen Jahr standen alle in der unteren Tabellenhälfte, der FC spielt um die Meisterschaft. Der VfL steht auf Platz sieben genau dazwischen.

Lust-Team ist stabiler geworden

„Ich gehe davon aus, dass Köln dominanter auftritt als die Gegner in den letzten Spielen. Wir wollen trotzdem Akzente setzen und mit unserer Spielweise zum Erfolg kommen“, so Lust, der einen klaren Plan gegen das Defensiv-Bollwerk des Gegners hat: „Sie haben erst neun Gegentore kassiert, stehen sehr kompakt und verfügen über eine gute Offensive. Wir können den Gegner nur knacken, wenn wir ihn viel in Bewegung bringen und uns aus einer sicheren Defensive heraus geschickt im Umschaltverhalten zeigen.“

Dabei müsse die Mannschaft wie in den vergangenen Wochen geschlossen auftreten, sagt der Trainer, der eine gute Entwicklung seiner Spieler beobachtet hat: „Wir lassen uns nicht mehr so leicht aus der Bahn werfen und sind insgesamt stabiler geworden.“

Gegen Köln hat Lust bis auf Calvin Minewitsch und Nico Lübke alle Mann an Bord, auch die Jungprofis Paul Grave, Moritz Römling, Stelios Kokovas und Armel Bella-Kotchap sind wieder dabei. Kotchap hatte in der vergangenen Woche beim 3:1 gegen Wuppertal seinen ersten Auftritt im neuen Jahr für die U19. Lust: „Er hat nicht umsonst seine Einsätze in der Zweiten Bundesliga bekommen. Er ist ein sehr guter Spieler und kann uns auf jeden Fall weiterhelfen.“