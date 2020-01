Bochumer Rennfahrer muss sich neues Formel-3-Team suchen

Der Bochumer Rennfahrer Lirim Zendeli blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Premierensaison in der Formel 3 zurück. Nach seinem Formel 4-Gesamtsieg im Jahr 2018 hatte sich der mittlerweile 20-Jährige gemeinsam mit seinem Team mehr versprochen als nur Rang 18 in der Fahrerwertung mit gerade einmal sechs WM-Punkten.

Sein bestes Rennwochenende erlebte das Motorsporttalent Ende Juni auf dem Red -Bull-Ring im österreichischen Spielberg mit den Plätzen sieben und acht. Ansonsten hielten die acht Rennwochenenden aber mehr Enttäuschungen als Glücksgefühle für den Bochumer bereit, wobei die persönliche Performance Zendelis sicherlich deutlich besser war als die des Teams. Die größte Enttäuschung für Zendeli war sicherlich das Abschluss-Wochenende im russischen Sotchi.

Unerfreulicher Abschied vom alten Team

Nach dem Zeittraining am Freitag, das er auf Platz 21 beendete, kam das Aus. „Im Laufe des Freitags kam die Teamführung auf mich zu und legte mir Dokumente zur Unterzeichnung vor. Ein Vorgang, der für mich mittlerweile nicht ungewöhnlich ist. In den Unterlagen waren jedoch Forderungen enthalten, die kaum etwas mit unseren Vereinbarungen vom Anfang der Saison zu tun hatten. Alle Versuche eine Einigung in beiderseitigem Interesse zu finden, scheiterten. Mir blieb leider nichts anderes übrig, als in beiden Rennen nicht mehr an den Start zu gehen“, sagte Lirim Zendeli über seinen niederschmetternden Saisonabschluss.

Die Formel-3-Saison verlief für Lirim-Zendeli unglücklich. Foto: kartpress

Und so blickt der Bochumer lieber nach vorne in die Zukunft als zurück. Eine Zukunft, die mehr als 800 000 Euro an Sponsorengeldern benötigt. So teuer dürfte in etwa eine weitere Formel 3-Saison für Zendeli werden.

Saisonstart in der Formel-3 ist am 22. März

Die rennfahrerische Zukunft beginnt für Zendeli zunächst bereits am 10. Januar mit einer kleinen Weltreise, dem Abflug nach Neuseeland. Vom 13. Januar bis zum 17. Februar pilotiert er dort im Rahmen der Toyota Racing Series für das Team Giles Motorsport einen Wagen, der vergleichbar mit den Formel 3-Spezifikationen ist. An fünf Rennwochenenden, an denen jeweils drei Rennen gefahren werden, stellt sich Zendeli einer weiteren internationalen Herausforderung. Schließlich will er topfit für ein neues Team an den Start gehen, wenn am 22. März 2020 die neue Formel 3-Saison in Bahrain beginnt.

Für welches Team der Bochumer im kommenden Jahr an den Start geht, ist final jedoch noch nicht geklärt. Allerdings sind die Verhandlungen sehr weit fortgeschritten. Der Bochumer hofft, dass die Verhandlungen im Januar endgültig abgeschlossen und die neuen Vereinbarungen öffentlich gemacht werden können. Neben Bahrain stehen dann acht mögliche weitere Formel 3-Events für ihn im Jahr 2020 auf dem Programm.

Neben Newcomer Bahrain wird wie in der vergangenen Saison erneut wieder in Zandvoort (3. Mai), Barcelona (10. Mai), Spielberg (5. Juli), Silverstone (19. Juli), Budapest (2. August), Spa (30. August), Monza (6. September) und Sotschi (27. September) um WM-Punkte gefahren.