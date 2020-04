Bochum: Stadtwerke-Halbmarathon durch die City soll starten

Bochum. Die Veranstalter planen mit einem Start des Stadtwerke-Halbmarathons in der Bochumer City am 6. September. Man kann sich online wieder anmelden.

Trotz der Corona-Pandemie soll der Stadtwerke-Bochum-Halbmarathon in Bochum am 6. September stattfinden. Diese „gute Nachricht“ teilte der federführend organisierende Verein TV Wattenscheid 01 in einer Pressemitteilung am Freitag mit.

Das Orga-Team des zehnten Stadtwerke-Halbmarathons plane weiterhin mit dem traditionsreichen Laufevent in der Bochumer Innenstadt am 6. September 2020, so der Leichtathletik-Klub. Daher sei die wegen der Corona-Krise zuletzt auf Eis gelegte Online-Anmeldung nun auch wieder freigeschaltet.

„Wir möchten damit ein Zeichen setzen, positiv nach vorn zu schauen“, sagt Sebastian Kraus vom Veranstalterteam. „Wir sind uns bewusst, dass es wahrscheinlich behördliche Auflagen geben wird und bereiten uns flexibel darauf vor, damit wir den Läuferinnen und Läufern ein gelungenes Event bieten können“, so Kraus.

Großveranstaltungen sind in Deutschland bis zum 31. August untersagt

Großveranstaltungen sind in Deutschland bisher bis zum 31. August verboten, bis dahin wurden bereits zahlreiche Events abgesagt. An dem auch in den Vorjahren stets Anfang September gestarteten Halbmarathon samt seiner Staffel- und weiteren Läufe nahmen in den Vorjahren mehr als 2.500 Aktive teil, etliche Besucher säumen die Strecke.

Hendrik Pfeiffer gewann am 31. Dezember 2019 den Silvesterlauf von Werl nach Soest. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die ursprünglich zum 30. April auslaufende Frühanmeldephase mit vergünstigten Startplätzen wird nun bis zum 31. Mai verlängert, erklärte der TV Wattenscheid. In diesem Zeitraum kostet die Halbmarathonteilnahme für Einzelstarter 25€ und für vierköpfige Staffeln 40€. Anmelden kann man sich hier: https://my.raceresult.com/147966/

Marathon-Spitzenläufer Hendrik Pfeiffer bietet Teilnehmern ein virtuelles Training an

Zur Vorbereitung wird der Veranstalter ab dem 11. Mai anstelle des beliebten Stadtwerke Bochum Lauftreffs auf dem offiziellen Instagram-Account „stadtwerkehalbmarathon“ das virtuelle Stadtwerke-Bochum-Halbmarathon-Coaching mit dem Top-Marathonläufer Hendrik Pfeiffer anbieten. Pfeiffer hat sich im Februar beim Sevilla-Marathon für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert und wird den Stadtwerke-Bochum-Halbmarathon mit Trainingsplänen und Tipps unter die Arme greifen.