Blau-Weiß Bochum startet mit einem Heimsieg in die Saison

So ganz ernst gemeint war die Frage wohl nicht, aber man kann es ja mal probieren. Ob am Montag trainingsfrei sei nach diesem Sieg, fragten einige Spielerinnen Trainer Frank Lerner. Die Antwort kam prompt. Nein. Natürlich nicht. „Ich glaube, sie haben auch nicht ernsthaft damit gerechnet“, sagte der Coach.

Aber wenn sie schon weiter trainieren, um immer besser zu werden, dann doch mit einem guten Gefühl und mit viel Lob vom Coach im Rücken. „Das war schon klasse“, sagte Lerner nach dem 14:8-Sieg seiner jungen Wasserballerinnen gegen den SV Nikar Heidelberg. Erstes Saisonspiel in der Bundesliga, erstes Heimspiel im Unibad - erster Erfolg. „Wir hätten sogar noch höher gewinnen können“, so Lerner.

Gäste halten nur bis zum 4:4 mit

Bochums Trainer Frank Lerner schwört sein Team ein. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Bis zum 4:4 hielt der routinierte, körperlich starke Gast um die Ex-Bochumerinnen Leonie Prinz (Tor) und Fabienne Heerdt mit, dann setzte sich endgültig die bessere Physis, die schwimmerischen Fähigkeiten der Bochumerinnen durch. Blau-Weiß zog auf 8:4 und später 12:7 davon.

Mit einer konzentrierten Leistung in der Defensive sollte es klappen, hatte Lerner den Wasserballerinnen mit auf den Weg gegeben, und sie setzten die Vorgabe um. Auch dank einer starken Nationaltorhüterin Felicitas Saurusajtis. „Wenn man Feli im Tor hat, kann man schon anders auftreten“, weiß Lerner um seinen großen Rückhalt, der Sicherheit ausstrahlt.

Alexandra Greine glänzt mit sechs Treffern

Weiter vorne glänzte Alexandra Greine, die sechs Treffer erzielte, oft gefoult wurde mit Hinausstellungen für Heidelberg als Konsequenz, Neunmeter herausholte und selbst verwandelte. Aber wie für das gesamte Team, so Lerner, gilt auch für die junge Nationalspielerin: Auf dem Top-Level angekommen sein werde Greine erst in ein, zwei Jahren. Und deshalb wird trainiert. Auch am Montag, am Tag nach dem Sieg.

Die Fakten zum Spiel

Blau-Weiß Bochum - SV Nikar Heidelberg 14:8

Viertel: 4:3, 3:1, 3:2, 4:2

Blau-Weiß: Saurusajtis - Camps, Hohenstein (2), Liska, Kamps, Wolff, Greine (6), Zimmermann (2), Bonett, Büchter (2), Stüwe (1), Jacobo Goebbels (1), Merkel