Bitter für den TV Wattenscheid: Dutkiewicz sagt DM-Start ab

Wattenscheid. Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz hat ihren Start bei der Hallen-DM in Leipzig abgesagt. Andere Wattenscheider haben Medaillenhoffnungen.

Das ist bitter für den TV Wattenscheid 01: Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz hat ihren Start bei der Deutschen Hallenmeisterschaft in Leipzig am Donnerstag abgesagt. Die Titelverteidigerin plagen seit ihrem Start beim Istaf in Berlin vor knapp einer Woche Oberschenkelprobleme. Um die Vorbereitung auf die Olympia-Saison im Sommer nicht zu gefährden, verzichtet die Vize-Europameisterin auf ihren Einsatz bei der DM. „Das ist für uns natürlich sehr bedauerlich“, sagte TV-01-Manager Michael Huke. „Aber die Olympia-Vorbereitung geht vor.“

So sieht es auch Dutkiewicz selbst. „Seit Berlin habe ich eine muskuläre Verhärtung. Jetzt haben wir entschieden, dass es sinnvoller ist, die Hallen-DM wegzulassen und dem Körper ein bisschen Ruhe zu gönnen, damit der Muskel einmal komplett entspannt und ich dann schon in der nächsten Woche in die Vorbereitung für den Sommer starte. Wenn etwas wichtig ist, dann dass ich mit einem gesunden Körper trainiere. Weil der Fokus natürlich auf dem Sommer liegt.“, sagte die WM-Dritte von 2017.

Dennoch hat der Klub, der am Wochenende mit 28 Athletinnen und Athleten vertreten sein wird in Leipzig, ein paar heiße Medaillenanwärter. Ein Überblick über die größten Hoffnungsträger.

1500 Meter: Marius Probst

Marius Probst vom TV Wattenscheid 01 will seinen Hallen-DM-Titel über 1.500 Meter verteidigen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Er ist Titelverteidiger und die Nummer eins der deutschen Jahresbestenliste: Marius Probst „ist unser heißes Eisen im Feuer“, sagt Huke. Er startet in einem besonders stark besetzten Feld. „das wird kein Selbstläufer“, weiß der Manager. Probst hat als einziger die Norm für die wegen des Coronavirus’ in China abgesagte Hallen-WM unterboten (3:39,70 Minuten), drei andere aber waren schon nah dran, darunter der spurtstarke Timo Benitz (Nordschwarzwald). Finale: Sonntag, 16.20 Uhr.

200 Meter: Robin Erewa

Dreimal hat Erewa schon Gold geholt in der Halle, ebenso wie Mitfavorit Patrick Domogala aber sind beide in dieser Saison nicht über die Hallenrunde in Erscheinung getreten. Erewa plagte zwischenzeitlich eine Entzündung, mittlerweile ist er wieder voll im Training. Ob die Wettkampf-Form stimmt, „ist aber völlig offen“, sagt Huke. Finale: Sonntag, 15.50 Uhr.

60 Meter Hürden: Erik Balnuweit

Gregor Traber oder Erik Balnuweit? Die Titel der letzten neun Hallen-Meisterschaften machten die beiden unter sich aus, zuletzt setzte sich Traber durch. Der Tübinger geht auch als Favorit und Jahresbester ins Rennen (7,66 Sekunden), Balnuweits Topzeit 2020 steht bei 7,76 Sekunden. Finale: Samstag, 17.45 Uhr.

Eine Außenseiterchance hat auch Nils Voigt über 3.000 Meter (Samstag, 16.40 Uhr). Zudem ist die 4x-200-Meter-Sprintstaffel des TV 01 immer fürs Podest gut (Sonntag, 17.15 Uhr).

Frauen: Die Hoffnungen ruhen auf Kugelstoßerin Julia Ritter

Nach der Absage von Pamela Dutkiewicz und Hochspringerin Christina Honsel, die nach einer Operation im vergangenen Herbst zugunsten der Olympia-Vorbereitung die Hallensaison ausließ, ruhen die Wattenscheider Hoffnungen auf Kugelstoß-Talent Julia Ritter. Ausnahme-Athletin Christina Schwanitz lässt die Halle sausen. Ritter geht es als Zweitbeste dieser Saison in den Ring, ganz vorn liegt Alina Kenzel (Waiblingen; Samstag ab 14.20 Uhr).

Außenseiterchancen auf eine Medaille haben zudem Weitspringerin Jovanna Klaczynski (Sonntag ab 15.25 Uhr) und Sprinterin Synthia Oguama über 200 Meter (Finale am Sonntag, 15.35 Uhr). Auch die Staffel könnte eine Medaille holen (Sonntag, 16.55 Uhr).