Bezirk Süd: Titelverteidiger Wiemelhausen ist der Favorit

In zwei Gruppen wird, wie in jedem Jahr im Schulzentrum an der Markstraße, ab 14 Uhr um den Einzug in die Endrunden gekickt. Ausrichter ist diesmal der TuS Querenburg.

Nach der Vorrunde entscheiden dann die Halbfinals zwischen den beiden Erst- und Zweitplatzierten (17.15 Uhr/17.30 Uhr) über das Weiterkommen. Nur die beiden Sieger dieser Duelle erhalten ein Ticket für die Endrunden in der Rundsporthalle.

Der FC Altenbochum will jeden Gegner ernst nehmen

In der Gruppe A ist zumindest auf dem Papier der Bezirksligist FC Altenbochum der klare Favorit: Die Mannschaft von FC-Coach Frank Rinklake ist das ranghöchste Team und trifft auf den A-Ligisten RW Stiepel, den B-Ligisten TuS Querenburg sowie den C-Ligisten SV Steinkuhl. „Die erste Regel lautet, dass wir jeden Gegner ernst nehmen müssen. Jedes Team hat einige richtig gute Hallenspieler, deshalb wissen wir auch, was auf uns zukommt. Wir wollen uns gut präsentieren und hoffen natürlich, in die Endrunden einzuziehen“, erklärt der Sportliche Leiter Altenbochums, Marcus Ritter.

Im vergangenen Jahr überstanden die Kicker vom Pappelbusch zwar die Vorrunde, mussten sich in der Rundsporthalle dann aber recht früh aus dem Turnier verabschieden. Altenbochum wird mit neun bis zehn Feldspielern und zwei Torhütern antreten.

Wiemelhausen führt die Gruppe B als klarer Favorit an

Wiemelhausen setzte sich im Vorjahr in der Vorrunde gegen Altenbochum durch und gewann eine Woche später auch die Endrunde. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

n der Gruppe B ist die Favoritenrolle noch deutlicher verteilt: Der Westfalenligist und Titelverteidiger Concordia Wiemelhausen ist das mit Abstand ranghöchste Team und hat mit dem AFC Bochum und DJK Teutonia Ehrenfeld (beides B-Ligisten) sowie dem A-Ligisten DJK Markania Bochum nur unterklassige Konkurrenz zu befürchten. „Die Hallenrunde soll primär Spaß machen. Wir hoffen, so weit wie möglich zu kommen, und das natürlich verletzungsfrei“, erklärt Concordias Trainer Jürgen Heipertz.

Für sein Team hatte der Gesamtsieg im Vorjahr einen bitteren Beigeschmack hatte: Sowohl Tom Franke als auch Dennis Gumpert zogen sich Anfang 2019 schwere Bänderverletzungen zu. „Wir sind ein wenig gebrandmarkt und sollten gerade deshalb mehr aufpassen“, so Heipertz. In den Hallenrunden ist in diesem Jahr erneut sein Co-Trainer Daniel Oehlmann der kurzzeitige Chefcoach.