Wattenscheid. In München und in Stuttgart treten die Dreiband-Spieler des BC Elfenbein Höntrop an diesem Wochenende an. Sie hoffen auf Punkte im Abstiegskampf.

BC Elfenbein Höntrop will den letzten Platz verlassen

Das Ziel ist klar, die Umsetzung steht in den Sternen. Der BC Elfenbein Höntrop will an diesem Wochenende nur allzu gern den letzten Tabellenplatz in der 1. Billard-Bundesliga Dreiband verlassen. Die Bochumer fahren am Samstag zunächst zum Tabellenführer nach München (14 Uhr) und am Sonntag zum Tabellensechsten BC Stuttgart (11 Uhr). „Auf einen Punktgewinn in München hoffen wir zwar, rechnen aber nicht ernsthaft damit“, sagt BCE-Sprecher Sebastian Fründt. „Toll wäre es, wenn wir in Stuttgart etwas mitnehmen könnten.“

Beim Hinspiel gegen München überzeugt Spoormans

Beim Hinspiel gegen München hatten die Höntroper zumindest Anfang Oktober noch auf ein Remis gehofft. Das blieb allerdings aus, weil die Partie zwischen Matthias Meske und Christos Christodoulidis unentschieden endete und damit der Sieg für München perfekt war, obwohl Martin Spoormans eine grandiose Partie gespielt und gewonnen hatte.

Kersten Reinartz’ starke Leistung reichte gegen Stuttgart nicht

Bei der 2:6-Niederlage gegen Stuttgart schließlich war Kersten Reinartz der einzige Sieger geblieben. Er zeigte dem Nationalspieler Dustin Jäschke seine Grenzen auf, der die Bundesrepublik bei der Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalteams in Düren vertreten wird. Jäschke wird statt des Witteners Ronny Lindemann bei der WM auftreten, was durch die deutsche Rangliste möglich wird. „Ronny wäre sicher der bessere Vertreter“, sagen allerdings einige Dreiband-Fans.

Was in Stuttgart und München passieren wird, bleibt zwangsläufig zunächst offen. „Wir brauchen Punkte“, betet Sebastian Fründt seine Auswärts-Wünsche herunter. „Wie wir die holen, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, wir holen sie.“