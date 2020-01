BC Elfenbein Höntrop überrascht zum Start ins neue Jahr

Mit zwei schweren Heimspielen startete der BC Elfenbein Höntrop im Sportzentrum Preins Feld in das neue Jahr und sorgte in der 1. Dreiband Bundesliga gegen die favorisierten Teams des BC international Berlin und BC Magdeburg gleich zweimal für Überraschungen.

Die zwei Remis, die vor allem Martin Spoormans mit guten Leistungen ermöglichte, verschafften den Bochumern zum Abschluss der Hinrunde Luft im Abstiegskampf.

Weitere Topleistungen gegen Magdeburg

Der holländische Spitzenspieler besiegte überraschend den deutschen Top-Mann Martin Horn mit 40:23 in nur 27 Aufnahmen. Die noch größere Überraschung aber lieferte der Holländer im Spiel gegen Magdeburg: in einer spannenden Partie schlug er den Weltklassemann Dick Jaspers mit einer Weltklasseleistung in nur 17 Aufnahmen 40:22. Ihm gelang eine Serie von zwölf Points. Dies allerdings war am Sonntag gegen Magdeburg nicht die einzige Top-Leistung.

Auch Kersten Reinartz freute sich riesig über seinen Sieg gegen Klassemann Dion Nelin. „Gegen den aktuellen Spitzenreiter aus Berlin“, so Höntrops Sprecher Sebastian Fründt, „zeigte auch Matthias Meske endlich mal seine Klasse und bezwang seinen ebenfalls starken Gegner Norbert Roestel knapp aber verdient mit 40:39 in starken 28 Aufnahmen.“

Die Spiele im Überblick:

BCE Höntrop – BCI Berlin 4:4

Spoormans –Horn 40:23/27

Reinartz –Polychronopoulos 26:40/25

Meske –Roestel 40:39/28

Markus Kimmeskamp – Karaca 24:40/28

BCE Höntrop – BC Magdeburg 4:4

Spoormans – Jaspers 40:22/17

Reinartz –Nelin 40:32/34

Meske – Puse 21:40/34

Pfeifer –Schönhoff 39:40/42