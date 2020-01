Außenseiter ESV Langendreer West hofft auf Endrundeneinzug

Beim ESV Langendreer West fiebern sie auf die Bochumer Hallenstadtmeisterschaft hin. Nach 2018 richtet der Klub wieder das Vorrundenturnier im Bezirk Ost aus. Jennifer Braun, zweite Vorsitzende des ESV und Turnierleiterin, freut sich auf die bevorstehende Veranstaltung in der Sporthalle an der Dördelstraße (Senioren: Samstag, 11. Januar und Reserve: Sonntag, 12. Januar). Gleichzeitig hofft sie auf das Weiterkommen des C-Ligisten.

„Nachdem der Bezirk Ost in den letzten Jahren immer in der Halle am Lohring gespielt hat, war es uns wichtig, das Turnier wieder zu uns in den Bochumer Osten zu holen. Dafür hat sich neben den Vereinen auch die Lokalpolitik eingesetzt“, sagt die Turnierleiterin. Die Organisation und Durchführung wird für den kleinen Verein indes keine einfache Aufgabe. Der ESV Langendreer West war der einzige Verein, der sich für die Austragung beworben hatte.

Dennoch sieht Braun die Vorteile. „Wir haben mit der Ausrichtung der Langendreer Classics bewiesen, dass wir eine solche Aufgabe auch mit einem kleinen Team bewältigen können“, so die Turnierleiterin. „Außerdem bekommen wir als kleiner Verein so die Möglichkeit, neben den bekannteren Clubs in Erscheinung zu treten.“

Zwei Bezirksligisten gehen als Favoriten ins Turnier

Sportlich ist die Konkurrenz für den C-Ligisten groß. Der ESV ist der klassentiefste Verein der elf teilnehmenden Mannschaften. Die drei Erstplatzierten dürfen am 18. Januar in der Rundsporthalle um den Stadtmeistertitel spielen. „Für mich gehören die Bezirksligisten CF Kurdistan und TuS Kaltehardt, aber auch der A-Ligist SuS Wilhelmshöhe zu den Favoriten um die Endrunde. Natürlich schielen wir als Gastgeber ebenfalls auf das Weiterkommen“, sagt Braun, die mit vielen Zuschauern rechnet.

Da die Halle an der Dördelstraße nur über wenig Kapazitäten verfügt, wird für die Turniertage eine mobile Tribüne installiert. Braun: „Wir gehen von einem vollen Haus aus. Die Vereine kennen sich aufgrund der Nähe sehr gut. Jeder möchte gewinnen.“