Aufermann und Erzfeld: Unzertrennlich bei Teutonia Riemke

Platz elf lautet der Zwischenstand für die Handballer des SV Teutonia Riemke in der Verbandsliga. Dass es in dieser Spielzeit erneut schwer werden würde, das hatte Riemkes Trainer Dennis Wahlers bereits vor der Saison vermutet. Allem voran deswegen, weil sich der Kader erneut verjüngt hat. Wo es aber in Mannschaften die jungen Hüpfer gibt, stehen am anderen Ende aber auch die Spieler, die die Grenze der 30 schon überschritten haben und die die Dauerbrenner eines Vereins beziehungsweise einer Mannschaft sind. Die gibt es auch bei Teutonia Riemke und das seid gefühlt immer immer im Doppelpack. Dennis Aufermann und Sven Erzfeld schnürten beide schon im Kindesalter die Schuhe für Teutonia Riemke.

Aufermann kam bereits 1986 auf den Geschmack, den Ball in die Hand zu nehmen. Da wurde Erzfeld gerade erst geboren. Er fand den Weg schließlich im Jahr 1992 zum Handball in Riemke. Beide durchliefen die Jugendmannschaft des Bochumer Vereins und fuhren schließlich 1996 zusammen zur Jugendfreizeit nach Grömitz. Dort begann die Freundschaft von „Aufi“ und „Erzi“, seitdem sind die beiden quasi unzertrennlich.

15 gemeinsame Jahre im VfL-Trikot

Im Jahr 2000 war es dann schließlich auch so weit, dass die beiden gemeinsam auf dem Feld standen. Es folgten 15 gemeinsame Jahre im Riemker Trikot. In so einer langen Zeit entwickelt sich ein besonderes Zusammenspiel. „Wir motzen uns teilweise so an, dass man meinen könnte, wir seien ein altes Ehepaar“, witzelt Aufermann, gibt aber schließlich ehrlich zu, „dass Sven mir auch immer wieder Tipps gibt, wo zum Beispiel freie Räume im Angriff sind, die er aus dem Tor aus besser überblicken kann.“

Drei Jahre spielte Sven Erzfeld für den FC Schalke 04. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Erzfeld hebt zudem das besondere Verhältnis hervor, dass sich in so vielen Jahren entwickelt: „Jeder weiß natürlich fast blind, wie der anderen tickt.“ Da Aufermann schnell ist und gerne Gegenstöße läuft und Erzfeld in der Lage ist lange Bälle punktgenau an den „Aufer“-mann zu bringen, ist Erzfeld schon häufiger Vorbereiter von Aufermann-Toren gewesen.

2015 entschied sich Erzfeld allerdings das grün-weiße Trikot gegen das königsblaue Schalker Dress zu tauschen. Nach drei Spielzeiten beim FC Schalke 04 und zwei Aufstiegen von der Landesliga bis in die Oberliga zog es ihn dann doch wieder zu seinen handballerischen Wurzeln. Und zurück zu „Aufi“.

Kreuzbandriss und Schulterverletzung

Doch die Freude, wieder zusammen auf der Platte zu stehen, nahm dann schneller ein zwischenzeitliches Ende, als sie es sich gewünscht hätten. Ende Oktober 2018 riss sich Erzfeld das Kreuzband, so dass ein längerer Ausfall feststand. Da sah es so aus, als müssten die beiden zumindest bis zur aktuellen Spielzeit ohneeinander auf dem Feld auskommen. Doch aus dieser Plan ging nicht auf. Im Vorbereitungsspiel gegen den SV Westerholt verletzte sich Aufermann schwer an der Schulter. Er musste operiert werden und fällt seitdem aus. Erzfeld dagegen feierte vor ein paar Wochen sein Comeback.

Dennis Aufermann (M.) fehlt Riemke aktuell aufgrund einer Schulterverletzung.. Foto: Biene Hagel / FFS

Nun stellt sich die Frage, ob die beiden noch einmal zusammen auf dem Platz stehen werden. „Aufi hat zumindest immer rumgeflachst, dass er vor mir wieder spielt“, sagte Erzfeld über die wohl weniger ernsthafte Annahme von Aufermann. „Aber es wäre natürlich sehr schön.“ Dennis Aufermann ist sich hingegen sicher, „dass wir auf jeden Fall wir noch einmal gemeinsam Handball spielen“. Ob es in dieser Saison noch dazu kommt, ist zwar noch unsicher. „Aber nächste Saison sicherlich“, sagt Aufermann.

Kein Ende in Sicht für das Miteinander

Und wenn es dann wieder so weit war und noch ein paar Jahre ins Land gegangen sind, stellt sich irgendwann die Frage, ob „Aufi“ und „Erzi“ gemeinsam in Handballrente gehen. „Erstmal bin ich ja drei Jahre jünger und kann als Torwart ja auch länger spielen“, sagt Erzfeld schmunzelnd. Er weiß aber auch um den Ehrgeiz seines besten Freundes. „Solange ich noch mit den jungen Spielern mithalten kann“, sagt Aufermann, „spiele ich weiter“. Das Ende seiner Handballlaufbahn sieht er noch nicht. Der Bochumer Handball könnte noch lange was vom Gespann „Aufi“ und „Erzi“ haben.