Astro-Stars Bochum und BC Langendreer messen sich im Derby

Bochum. In der Basketball-Oberliga steht das Stadtderby an. Die VfL Astro-Stars spielen beim BC Langendreer. Es geht um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Das Stadtderby zwischen der Reserve der VfL Astro-Stars und dem BC Langendreer in der Basketball-Oberliga steht an. Beide stehen in der Tabelle mit nur zwei Siegen aus sieben Spielen auf dem achten bzw. neunten Platz, sind allerdings punktgleich mit dem Vorletzten, den Witten Baskets. Anwurf ist am Samstag um 18.30 im Sportzentrum Langendreer (Dördelstraße).