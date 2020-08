Astro-Ladies Bochum spielen im Basketball-Bundes-Wettbewerb

Bochum. Die Basketballerinnen der Astro Ladies Bochum hatten das WBV-Pokal-Finale erreicht. Das wird nicht ausgespielt. Nun geht’s im DBBL-Pokal weiter.

Die Basketballerinnen der Astro-Ladies Bochum treten in der kommenden Saison im DBBL-Pokal an. Eigentlich würden die Bochumerinnen als Regionalligist im landesweiten WBV-Pokal um den Titel spielen. Durch die Finalteilnahme in der vergangenen Saison haben sie sich allerdings für den bundesweiten Wettbewerb qualifiziert.

In der ersten Runde treffen die Astro-Ladies auf die Bender Baskets Grünberg aus Hessen. Grünberg belegte vergangene Saison in der Nordgruppe der zweiten Bundesliga den siebten Platz. Große Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen sich die Verantwortlichen aus Bochum daher nicht. „Natürlich sind wir krasse Außenseiter“, sagt VfL-Teammanager Thomas Poll. „Aber natürlich wollen wir zeigen, was wir können“.

Bochum und Düsseldorf als Pokalsieger

Zuletzt spielten die Astro-Ladies vor drei Jahren im DBBL-Pokal, seiner Zeit noch unter Trainer Poll. Der Unterschied zu damals: Wurden die Bochumerinnen 2017 Pokal-Vizemeisterinnen, dürfen sie sich nun Pokalsiegerinnen nennen. Denn das Finale des landesweiten Wettbewerbs ist wegen der Corona-Krise ausgefallen. Der Verband erklärte deshalb sowohl die Capitol Bascats Düsseldorf als auch die Bochumerinnen zum Sieger.

Das Spiel gegen Grünberg wird am 10. oder 11. Oktober ausgetragen.