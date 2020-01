Astro-Ladies Bochum sind für das Spitzenspiel gerüstet

Die Regionalliga-Basketballerinnen der VfL Astro-Stars Bochum schlagen die Reserve von Bundesligist Herner TC deutlich. Rechtzeitig vor dem Topspiel gegen den Tabellenersten Capitol Bascats aus Düsseldorf finden die Bochumerinnen in ihren Spielrhythmus.

Nach bereits vier gespielten Minuten waren die Verhältnisse zwischen den VfL-Frauen und den Herner Basketballerinnen recht deutlich. Mit 10:3 lagen die Astro-Ladies vorne. Ein kurzes Aufbäumen der TC-Reserve begünstigten die Bochumerinnen mit einer „etwas schlampigen Defensive“, so VfL-Trainer David Glöckner. Noch vor der Halbzeitpause sorgte Leonie Bleker mit acht Punkten am Stück allerdings für eine solide 42:34-Führung.

Mit der Umstellung auf Zonenverteidigung kommt Herne nicht klar

Auf die defensiven Schwächen der ersten 20 Spielminuten reagierte Trainer Glöckner mit einer Umstellung auf Zonenverteidigung. Das junge Herner Team wusste darauf keine passende Antwort zu finden, so dass sich die Astro-Ladies bald absetzen konnten. Im Schlussviertel setzte sich Center-Spielerin Julia Loock immer wieder unter dem Korb durch. Allein in diesem Viertel gelangen ihr 14 Punkte, die gleichzeitig den sicheren Sieg für ihr Team bedeuteten.

Gegen Capiton Bascats Düsseldorf geht es jetzt um alles

Am Sonntag um 16 Uhr wird es nun zum Spitzenspiel zwischen den Astro-Ladies (Platz 2) und den Capitol Bascats (Platz 1) kommen. In der Sporthalle am Lohring geht es „um alles“, sagt Glöckner. Wollen die VfL-Frauen die Chance auf die Meisterschaft wahren, muss ein Sieg her. Denn eine weitere Niederlage der Düsseldorferinnen scheint ob ihrer starken USA-Spielerinnen unwahrscheinlich zu sein.

Viertel: 19:19; 15:23; 15:30; 16:22

VfL: Schmitz, Kehse (9), Franze (8), Linnemann, Tews (8), Bleker (25), Loock (20), Neuwald (13), Kullik (13), Mooshage, Barroso-Perez