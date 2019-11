Applaus für die Gesichter des jungen Ehrenamtes Bochum

Bochum. Die vier Gesichter des jungen Ehrenamtes 2019 sind gekürt, die Gala im Pumpenhaus kam bestens an. Auch in einem Video kommen sie hier zu Wort.

Sie rackern in ihrer Freizeit, meist im Hintergrund; und meist in Sportarten, die in der vom Fußball dominierten Sportwelt in der öffentlichen Wahrnehmung ein Schattendasein führen. Im Sportschützenverein. Im Disco-Dance-Klub. Im Kinderturnen. An diesem Abend aber, im Pumpenhaus der Jahrhunderthalle, haben sie ihre Sportklamotten zuhause gelassen und sich in Abendgarderobe geschmissen.