Martin Spoormans spielt in der Dreiband Bundesliga für den BC Elfenbein Höntrop.

Wattenscheid. Die Billard-Akteure des BC Elfenbein Höntrop sind nicht gut in die Dreiband Bundesliga gestartet. Nun stehen zwei Auswärtspartien an.

Zwei Auswärtstermine stehen am Wochenende an für die Billard-Akteure des BC Elfenbein Höntrop in der Bundesliga Dreiband.