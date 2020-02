Abstiegskampf: Beide Top-Teams des VfL Telstar Bochum patzen

Die Telstar-Männer stecken mitten im Abstiegskampf. Daher war man unter Druck, gegen den Tabellendritten TSC Gievenbeck II in eigener Halle zu punkten. Vor dem Spiel hatte Bochums Spielertrainer auch das Gefühl, etwas holen zu können, obwohl das Hinspiel mit 0:3 verloren ging. Gegen die im Vergleich zur ersten Partie personell veränderten Gäste zeigten die Bochumer zwar zwei ansehnliche Sätze, unterlagen aber trotzdem mit demselben Ergebnis wie beim letzten Mal – 0:3.

Telstar startete mit einer angriffsstärkeren Aufstellung. Milen Marinov startete als Außenangreifer. „Wir haben uns dadurch mehr Durchschlagskraft im Angriff erwartet, was anfangs auch geklappt hat“, so der Spielertrainer. „Das ging etwas zu Lasten der Annahme.“

Bis zur Mitte des ersten Satzes verlief das Spiel ausgeglichen, ehe die Block- und Feldverteidigung der Gastgeber nachließ und Gievenbeck II besser in die Partie kam. Auch die Hereinnahme von Lukas Kastien für Arne Wolff, die die Annahme stärken sollte, brachte nicht den erhofften Erfolg. Der Eröffnungssatz ging mit 25:21 an den Favoriten.

Telstar verspielt im zweiten Satz eine klare Führung

Trotz des verlorenen ersten Satzes stieg vor Satz zwei die Hoffnung bei den Bochumern, etwas holen zu können. Telstar erspielte sich sogar eine Fünf-Punkte-Führung. „Wir haben viel richtig gemacht und gut angegriffen und angenommen. Alle Mannschaftsteile passten zusammen“, nannte Kastien die Gründe für den zwischenzeitlichen Vorsprung. Doch trotzdem kam der Abstiegskandidat danach aus dem Tritt und verlor den zweiten Satz knapp mit 23:25. „Den Satz hätten wir gewinnen müssen“, ärgerte sich der Spielertrainer.

Im folgenden Satz zeigte sein Team kaum mehr Gegenwehr und die Drei-Satz-Niederlage war besiegelt – 25:19 für Gievenbeck II. Anderthalb gute Sätze hätten nicht gereicht, lautete Kastiens Fazit. Der Gegner sei zwar auch gut gewesen, aber es seien Punkte möglich gewesen. Für die Einbrüche seiner Mannschaft konnte er keine Erklärung liefern. Nach einer Woche Trainingspause geht es für Telstar in zwei Wochen gegen den Abstiegskonkurrenten SC Halle.

Sätze: 21:25, 23:25, 19:25

Telstar: J. Kastien, L. Kastien, Rau, Wolff, Marinov, Schlombs, Thomas, Lukowsky, Jurgeleit, Ochs

Oberliga Frauen: Telstar Bochum – TV Hörde II 0:3

Nach dem Drei-Satz-Erfolg im vergangenen Spiel bei der Spielgemeinschaft vom SV Sande und VoR Paderborn wollten die Telstar-Frauen den Schwung in die kommende Partie gegen den Tabellenzweiten der Oberliga, TV Hörde II, mitnehmen. Die sich auf dem Relegationsplatz befindenden Bochumerinnen waren im Heimspiel auch zum Punkten gezwungen, wenn sie den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht verlieren und den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze vergrößern wollten. Doch der Aufstiegskandidat war am Ende doch eine Nummer zu groß für das Team von Alessandro Manfrin und gewann klar nach drei Sätzen.

Ein guter Start reicht den Frauen vom VfL Telstar Bochum nicht

Trainer Alessandro Manfrin vom VfL Telstar Bochum musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Dabei fand Telstar gut in das Spiel. „Die starken Angriffe von Elif Demirci und gezielte Aufschläge haben uns viel Selbstvertrauen gegeben“, sagte Spielerin Silke Bockelkamp. Die Gastgeberinnen führten phasenweise sogar gegen den Favoriten. Doch zum Satzgewinn reichte es trotzdem nicht. Hörde II gewann den ersten Satz mit 25:21.

Im zweiten Satz lief gar nichts mehr zusammen bei Bochum. „Es schien, als wären wir gar nicht mehr auf dem Feld gewesen“, bilanzierte Bockelkamp. Ab dem zehnten Punkt kamen bei Telstar, angeführt von einem verunsicherten Annahmeriegel, keine mehr dazu – 25:10 für die Gäste.

Der dritte Satz sollte aus Sicht von Bochum wieder besser werden, und das gelang. Ähnlich wie im ersten Satz lag Telstar streckenweise in Führung. Allerdings ähnelte sich auch das Ende des Satzes, und Manfrins Team musste sich mit 22:25 geschlagen geben.

Die kommenden Aufgaben werden nicht einfacher für die abstiegsgefährdeten Bochumerinnen. Nach dem spielfreien Wochenende müssen sie zum Tabellendritten TV Gladbeck.

Sätze: 21:25, 10:25, 22:25Telstar: Ress, Bettendorf, Demirci, Sanders, Müller, Mertens, Schwich, Kildivatov, Bockelkamp, Stein