51-jähriger Torwart sichert SuS Wilhelmshöhe die Endrunde

Horst Richter (51) wurde beim SuS Wilhelmshöhe zum heimlichen Helden. Mit seinen Paraden trug der Torwart einen großen Teil dazu bei, dass seine Mannschaft mit drei Siegen und einem Unentschieden als Zweiter der Gruppe B das Halbfinale und im Anschluss auch das Finale des Vorrundenturniers erreichte. Im Endspiel musste der Routinier allerdings wegen einer Knieverletzung passen.

„Natürlich bin ich traurig, dass ich im Finale nicht mehr dabei sein konnte. Leider musste dann einer unserer Feldspieler ins Tor. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, in der Halle aktiv dabei zu sein“, berichtete Richter und ergänzte: „Ich habe heute ausnahmsweise bei der ersten Mannschaft ausgeholfen, weil es viele Verletzte gab.“ Als Zweitplatzierter ist der A-Ligist einer der drei Mannschaften aus dem Bezirk Ost, die an der Endrunde in der Rundsporthalle (17. Bis 19. Januar) teilnehmen dürfen.

Ältester Spieler des Turniers verpasst das Finale verletzt

Der Finalist profitierte zudem davon, dass der WSV Bochum zu seinen letzten beiden Partien in der Gruppe B nicht mehr antrat. Der Grund: „Die Mannschaft hatte nur acht Spieler auf dem Spielbericht eingetragen. Davon sind nicht alle erscheinen. Nach einer Roten Karte und mehreren Verletzungen konnten sie nicht mehr antreten“, so Turnierleiterin Jennifer Braun.

Erwartungen an die Endrunde: Kaltehardt bleibt bescheiden

Tagessieger TuS Kaltehardt ist dann ebenfalls mit dabei. Trainer André Böhm zeigte sich nach dem Finale zufrieden. „Mit dem 9:0-Sieg gegen den WSV Bochum hatten wir einen sehr guten Start. Nach einem schweren zweiten Spiel haben wir uns dann wieder gefangen. Wichtig war allerdings, dass sich keiner unserer Spieler verletzt hat“, sagte Böhm, der die Erwartungen an die Endrunde dennoch bremste. „In den letzten Jahren waren wir nicht so erfolgreich. Das wollen wir in diesem Jahr ändern. Dann können wir schauen, was für uns in der Endrunde möglich ist.“

Im Spiel um Platz drei siegte Rot-Weiß Langendreer mit 5:1 gegen den VfB Langendreerholz. Die Rot-Weißen sind somit der dritte Endrundenteilnehmer aus dem Bezirk Ost.