Sauerland. Drei Leichtathleten aus dem HSK sind in den Landeskader des FLVW, das „Goldgas-Talent-Team“, berufen worden. Was die großen Talente auszeichnet.

Gleich drei starke Nachwuchsleichtathleten aus dem Hochsauerlandkreis sind jetzt in den westfälischen Landeskader des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen ( FLVW ) berufen worden. Für die Top-Talente Sven Hültenschmidt , Lilly Rahmann (beide TV Herdringen/LAC Veltins Hochsauerland) und Jessica Bickmann (TSV Bigge-Olsberg) bedeutet die Nominierung eine besondere Würdigung – schließlich gilt das so genannte „Goldgas-Talent-Team“ als hoffnungsvolle Kaderschmiede für junge Leichtathleten.

Für Sven Hültenschmidt ist diese Auszeichnung keine neue Erfahrung, schließlich war der Sportler des TV Herdringen bereits in der Vergangenheit in den FLVW-Kader berufen worden. Der 16-Jährige hat seine Stärken insbesondere im Mehrkampf. So überzeugt der Athlet des LAC Veltins Hochsauerland sowohl im Sprint als auch im Speerwurf – aber auch im Weitsprung.

Hier ist Hültenschmidt jeweils immer wieder mit guten Leistungen aufgefallen. Bereits nach der bis hierher letzten Berufung freute sich die TVH-Vorstandsriege um Vorsitzenden Wilhelm Schmidt und Detlef Buchmann, Sportlicher Leiter des TVH, außerordentlich: „Sven ist unser Top-Talent, das frühzeitig entdeckt und gefördert worden ist. Er hat mit Volker Buchmann einen sehr guten Trainer, der sicher einen Großteil dazu beigetragen hat, dass Sven jetzt da ist, wo er ist. Für uns als Dorfverein ist diese Einladung schon eine besondere Würdigung, die die Arbeit unseres gesamten Teams wertschätzt.“

Talent im HSK zeigen außergewöhnliche Entwicklungen

Mit Lilly Rahmann, Jahrgang 2005, ist für den TV Herdringen eine weitere Athletin im FLVW-Landeskader mit dabei. Die Speerwerferin schleuderte ihr Sportgerät Ende August bei einem Wettkampf in Hagen auf 35,41 Meter und will sich wie ihre Mitstreiter aus dem Sauerland stetig verbessern.

Nominiert worden ist ebenso Jessica Bickmann, Jahrgang 2004, die für den TSV Bigge-Olsberg aktiv ist. Die Leichtathletin ist vor allem als 800-Meter-Läuferin stark. „Ihre Entwicklung ist einfach unglaublich und in der Vereinsgeschichte bei uns einmalig“, lobte sie Matthias Klauke , Leichtathletik-Abteilungsleiter des TSV und Vorsitzender des Kreisleichtathletikausschusses des FLVW-Kreises HSK , bereits in höchsten Tönen.

Dem FLVW sei es vor allem in der schwierigen Phase der Coronapandemie ein dringendes Anliegen, junge Sportler wie die Sauerländer Jessica Bickmann, Sven Hültenschmidt und Lilly Rahmann weiterhin konsequent zu fördern, erklärt der Verband. „Auch wenn die Trainingssituation aufgrund der wieder verstärkten Sicherheitsmaßnahmen wegen der Coronapandemie noch nicht abschließend geklärt ist, war es uns wichtig, unseren Athletinnen und Athleten mit der Berufung eine Perspektive und Planungssicherheit zu geben”, sagt Winfried Vonstein , leitender Landestrainer des FLVW.