Wintereinbruch: Diese Spiele im Fußball-Sauerland fallen aus

Sauerland. An vielen Orten im Hochsauerlandkreis sinkt die Temperatur unter den Gefrierpunkt – mit Folgen. Diese Partien im Fußball-Sauerland fallen aus:

An vielen Orten im Hochsauerlandkreis sinkt die Temperatur derzeit bis unter den Gefrierpunkt – mit Folgen. So fallen mehrere Partien im Fußball-Sauerland beziehungsweise Spiele mit Beteiligung von Sauerländer Kickern aus. Diese Zeitung liefert einen Überblick, der regelmäßig aktualisiert wird.

Nicht spielen kann am zweiten Adventswochenende beispielsweise Fußball-Landesligist SV Brilon, der am Sonntagnachmittag, 4. Dezember, die Spielvereinigung Olpe empfangen hätte. Eine Platzkommission entschied am Samstagnachmittag, dass die Begegnung aufgrund der Witterungsbedingungen nach einem Wintereinbruch nicht würde stattfinden können.

Somit entfiel die erste Partie für Brilons neuen Cheftrainer Bastian Rehborn, der erst am Donnerstag, 1. Dezember, bei seinem neuen Verein gestartet war. „Wir hätten gern gespielt, da fast alle an Bord wären“, erklärte der 38-Jährige am Samstagabend auf Nachfrage und ergänzte: „Aufgrund der Platzverhältnisse werden wir morgen nichts machen können.“

Diese Spiele mit Beteiligung von HSK-Mannschaften fallen am 3./4. Dezember aus:

Landesliga 2

SV Brilon - Spielvereinigung Olpe

RW Erlinghausen - FSV Gerlingen

Bezirksliga 4

SV Oberschledorn/Grafschaft - FC Neheim-Erlenbruch

Kreisliga A Arnsberg

SV Affeln - TuS Langenholthausen II

Kreisliga B Arnsberg

SV Affeln II - TuRa Freienohl II

Kreisliga B2 HSK

SV Obermarsberg - TuS Petersborn-Gudenhagen

VfB Marsberg II - FC Assinghausen/W./W. II

Kreisliga B2 Höxter

SG Nörde/Ossendorf - FC Westheim-Oesdorf

Kreisliga C3 HSK

SG Giershagen/H./P. III (9er) – RW Medelon II (9er)

SG Deifeld/O./G. – TSV Bigge-Olsberg II

Kreisliga A Arnsberg der Frauen

TuS Medebach - SG Stockum/A./A./E.

Kreisliga B Arnsberg der Frauen

TuS Halberbracht (9er) - TuS Sundern

TuS Oeventrop II - FC Ostwig-Nuttlar (9er)

