Winterberger Biathletin (20) hat vor allem eine große Stärke

Der Wintersport wurde ihr quasi mit in die Wiege gelegt: Bereits mit zwei Jahren stand Jana Fiedler das erste Mal auf Skiern. Mittlerweile ist die 20-Jährige Leistungssportlerin aus Finnentrop-Heggen auf semiprofessionellem Niveau auf Skiern und mit einem Kleinkaliber-Gewehr auf dem Rücken tragend in der Loipe unterwegs. Ihre große Leidenschaft: der Biathlon. Vor neun Jahren begann Jana Fiedlers Laufbahn als Biathletin beim Skiklub Winterberg .

Die Sauerländerin erinnert sich an ihre damals erste Schnuppertrainingsstunde gern zurück. „Als mein Vater mich ins Winterberger Biathlonstadion fuhr und ich den Schießstand und das ganze Drumherum hier so sah, war ich gleich hellauf begeistert. Ich werde es nie vergessen, wie ich mit den anderen Kindern um die Wette lief und anschließend beim kindgerechten Armbrustschießen mitmachen durfte. Mir war sofort klar, dass ich Biathletin werden möchte“, erzählt die Sport-Studentin im Gespräch mit dieser Zeitung an der Sportanlage des SK Winterberg .

Biathletin des SK Winterberg holt Top-Resultate im Winter 2019/2020

Die damals talentierte Anfängerin hat sich mittlerweile zu einer höchst ambitionierten Nachwuchs-Biathletin gemausert. Zahlreiche Wettkämpfe hat Jana Fiedler bereits bestritten. Vor allem die vergangene Wintersportsaison war für die aufstrebende Juniorin von Erfolg gekrönt: In Oberhof beim Deutschland-Pokal landete Fiedler zwei Mal unter den Top Zehn. In der Sprint- und in der Verfolger-Disziplin belegte sie jeweils den siebten Platz. „Das war meine beste Saison bislang. An diese tollen Resultate möchte ich gerne anknüpfen“, sagt sie.

Ob in der bevorstehenden Wintersport-Serie allerdings überhaupt ein entsprechender Wettkampf stattfinden wird, steht noch in den Sternen. Denn wegen der Coronapandemie ist der erste Junioren-Biathlon-Wettkampf bereits abgesagt worden: Im Dezember wäre Jana Fiedler beim Internationalen Alpen-Cup gestartet.

Und neben diesem Wettbewerb ist auch der begehrte Deutschland-Pokal vom Veranstaltungskalender gestrichen. „Das ist bitter und schade“, findet Fiedler. Auf die faule Haut legen – wird sich die Wintersportlerin aber ohnehin nicht. „Biathlon ist eine Ganzjahressportart, egal, ob es schneit oder ob es 40 Grad heiß ist. Wir Biathleten müssen immer trainieren“, betont sie.

Beim Biathlon-Stützpunkt in Winterberg und in Willingen absolviert Jana Fiedler ihre komplexen Übungseinheiten – tagtäglich, drei bis vier Stunden. Bei den Laufeinheiten zu Fuß beziehungsweise auf Skirollern legt sie jedes Mal 30 Kilometer zurück. Ebenso gehören Kraft- und Gymnastiktrainings sowie umfangreiche Schießübungen mit dem Kleinkaliber-Gewehr dazu.

Was Jana Fiedler als Schützin auszeichnet

Insbesondere an der Waffe, also beim Treffen der 50 Meter entfernten Zielscheiben, liegt Jana Fiedlers größte Stärke. Mit ihrer stoischen Ruhe und ihrem stets fokussierten Blick hat sich die 20-Jährige zu einer von ihren Mitstreitern gefürchteten Schützin etabliert. „Wenn alle fünf schwarzen Scheiben umkippen, dann bin ich immer super glücklich. Am Gewehr bin ich wirklich gut. Mit meiner Schnelligkeit am Schießstand hole ich im Wettkampf einiges an Zeit raus“, gibt sie offen und leicht schmunzelnd zu.

Vor allem das Liegendschießen meistert Jana Fiedler oftmals mit Bravour. Lediglich in der Loipe sieht die Nachwuchs-Biathletin noch Optimierungsbedarf. „Im Langlauf muss ich noch an mir feilen, da bin ich einfach noch nicht spritzig genug. Aber ich trainiere hart und werde nicht lockerlassen, in der Loipe noch besser und schneller zu werden“, erklärt sie.

Ehrgeizig arbeitet sie zudem am Erreichen eines weiteren persönlichen Ziels: der Berufung in den Junioren-Bundeskader (C-Kader) der Biathleten. Jana Fiedler: „Das ist mein sehnlichster Wunsch. Und wenn mir in naher Zukunft noch die Qualifikation für den Junioren-Weltcup gelingen würde, dann wäre das fantastisch.“

Dass der von der Sauerländerin geschmiedete Karriereplan mittelfristig tatsächlich aufgeht, erscheint realistisch. Denn das dafür nötige Rüstzeug bringt die Athletin des Skiklubs Winterberg zweifelsohne mit: den unermüdlichen Willen und den nicht abreißenden Enthusiasmus für die facettenreiche und spannende Wintersportart Biathlon. Für diese brennt Jana Fiedler schon lange – seit sie mit zwei Jahren erstmals auf Skiern stand.