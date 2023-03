Winterberg: WM 2024 mit sieben Renntagen – günstige Tickets

In der Veltins-EisArena in Winterberg findet im Frühjahr 2024 die WM für die Bob- und Skeletonsportler statt.

Winterberg. In der Veltins-EisArena in Winterberg findet vom 19. Februar bis 3. März 2024 die Weltmeisterschaft im Bob und Skeleton statt. Infos zu Tickets:

Nach der Saison ist vor der WM: Die Vorbereitungen und Planungen für die Weltmeisterschaft der Bob- und Skeletonsportler vom 19. Februar bis 3. März 2024 in der Winterberger Veltins-EisArena laufen auf Hochtouren. „Wir freuen uns, dass wir nach der Saison jetzt direkt in die Vollen gehen können, um die WM zu vermarkten“, betont Stephan Pieper, Geschäftsführer des Sportzentrums Winterberg (SZW). „Das ganze Team ist trotz der hinter uns liegenden anstrengenden Saison sehr motiviert und freut sich auf die zwei Wochen im nächsten Jahr.“

Der Vorverkauf für die WM läuft seit dem 1. März. Ein attraktives Angebot sind die Early-Bird-Tickets. Der Normalpreis für ein Tagesticket beträgt 15 Euro, für ein Wochenendticket 35 Euro. Dieses Angebot gilt bis zum 1. August 2023. Danach belaufen sich die Eintrittspreise auf 20 Euro pro Tag und 45 Euro pro Wochenende. Das Kombiticket beinhaltet eine kostenlose Anreise mit Bus und Bahn. Die Karten gibt es online zu erwerben (bob-skeleton-wm.de).

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Team-Staffel-Gold für Deutschland: Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan und Anna Berreiter. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan und Anna Berreiter. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Max Langenhan (links) und Felix Loch mit Weltcup-Pokalen. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Jessica Degenhardt (links) und Cheyenne Rosenthal. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Julia_Taubitz gewinnt den Gesamtweltcup. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Ein Küsschen für die Kristallkugel: Julia Taubitz. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Die Deutschen räumen im Gesamtweltcup ab: (v.li.) Dajana Eitberger, Julia Taubitz und Anna Berreiter. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Andrea Vötter (Italien) trägt ihre Co-Pilotin Marion Oberhofer. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Tobias Wendl und Tobias Arlt jubeln. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Ein zufriedener Bundestrainer Norbert Loch in Winterberg. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Jessica Degenhardt (links) und Cheyenne Rosenthal, die die Faust ballt. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Genießen die Sonne in Winterberg: Hannah Prock (Österreich) und Julia Taubitz (rechts). Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Tobias Wendl und Tobias Arlt mit den Kristallkugeln für den Sieg im Gesamtweltcup. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal in der Bahn. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Norbert Loch, im Hintergrund Tobias Wendl und Tobias Arlt, während der Pressekonferenz vor dem Weltcupfinale. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Dajana Eitberger, Felix Loch und Julia Taubitz (v.li.) bei der Pressekonferenz. Foto: Dietmar Reker

Julia Taubitz und Co.- Die schönsten Bilder aus Winterberg Hans-Jürgen Köhne (links) vom BRC Hallenberg und Stephan Pieper, Geschäftsführer der Veltins-EisArena. Foto: Dietmar Reker

Unterdessen steht auch die Anzahl der Renntage fest: Insgesamt sieben Renntage sind vorgesehen. Den Auftakt machen die Skeletoni am Donnerstag, 22. Februar 2024, mit dem 1. und 2. Lauf der Männer und Frauen. Der 3. und 4 Lauf ist für Freitag, 23. Februar, vorgesehen. Samstag und Sonntag stehen die vier Läufe im Zweierbob der Männer und Monobob der Frauen an.

Die Wettbewerbe in der zweiten WM-Woche starten am Freitag, 1. März 2024, mit dem Zweierbob der Frauen (1. und 2. Lauf). Einen Tag später gehen die Viererbobs der Männer (1. und 2. Durchgang) in die Bahn. Zudem steht die Entscheidung im Zweierbob der Frauen mit dem 3. und 4. Lauf auf dem Programm.

Der krönende Abschluss der WM findet am Sonntag, 3. März, statt. Die Viererbobs der Männer absolvieren ihren 3. und 4. Lauf. Die Viererbobs beschließen traditionell Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Die Siegerehrungen finden jeweils in der Winterberger Innenstadt statt. „Auch darauf freuen wir uns sehr“, sagt SZW-Pressesprecherin Luisa Mette. Die Profis sollen dann wieder ein besonderes Ambiente genießen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg