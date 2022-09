Winterberg/Willingen ab 2023 kein Bundesstützpunkt mehr

Winterberg/Willingen. Der Schock sitzt tief: Winterberg/Willingen wird ab 2023 der Status als Bundesstützpunkt entzogen. Welcher Bereich betroffen ist.

Das Bundesinnenministerium entzieht der Wintersportregion Winterberg/Willingen ab 2023 den Status als Bundesstützpunkt Ski nordisch. Das teilte das hessische Ministerium des Innern und für Sport am Freitag mit und reagierte mit deutlicher Kritik an Innenministerin Nancy Faeser. Die Entscheidung bedeute einen „herben Rückschlag“ für die Region, hieß es in der Mitteilung.

Finanzielle Unterstützung entfällt

Am Sportstandort Willingen, wo für Anfang Februar ein Skisprung-Weltcup geplant ist, entfällt somit künftig die gesamte finanzielle Unterstützung des Bundes für hauptamtlich Beschäftigte, die in den Schwerpunktdisziplinen Ski nordisch und Biathlon den hessischen Wintersportnachwuchs sowie die Kader-Athleten trainieren.

++++ Lesen Sie auch: Maren Hammerschmidt: So geht es nach dem Karriereende weiter ++++

Der hessische Sportminister Peter Beuth reagierte enttäuscht. „Das Bundesinnenministerium hat heute dem Leistungssport im Upland die Grundlage entzogen. Der Stützpunkt, der Stephan Leyhe in die Weltspitze geführt hat und auch Jochen Behle beheimatet, hat durch diese Entscheidung seine nationale Bedeutung verloren“, sagte Beuth. Die Nachricht mache „fassungslos“.

++++ Lesen Sie auch: Weltcup in Winterberg: Eine Art Geheimprojekt – noch ++++

Beuth ärgerte sich vor allem über den Termin der Bekanntgabe. „Dass solch eine weitreichende Entscheidung bewusst unmittelbar vor einem Feiertag mitgeteilt wird, ist dreist und stillos. Bundesinnenministerin Faeser knipst dem Leistungssport in Willingen das Licht aus“, sagte er.

++++ Lesen Sie auch: Winterberg: Skisprung-Talent ist immer bereit zum Fliegen ++++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg