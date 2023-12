Winterberg: Laura Koch setzt Siegesserie in Oberhof fort

Winterberg Laura Koch (BSC Winterberg) gewann im Jugend-A-Weltcup weiter. Cheyenne Rosenthal musste sich in Lake Placid mit Rang fünf begnügen.

Beim Kampf um die ersten Punkte im Rennrodel-Weltcup in Lake Placid konnte die Rodlerin des BSC Winterberg, Cheyenne Rosenthal, mit ihrer Doppelsitzer-Partnerin Jessica Degenhardt (RRC Altenberg) die gute Form des Startwettbewerbs eine Woche zuvor nicht komplett mit in die Bahn nehmen. Hingegen siegte Rodel-Talent Laura Koch in Oberhof weiter.

Startrekord für Degenhardt/Rosenthal

Die amtierenden Doppelsitzer-Weltmeisterinnen Degenhardt/Rosenthal starteten zwar in beiden Läufen als Beste, doch trotz des Startrekords im Olympiaort von 1980 sprang für das Duo nach zwei Durchgängen nur Rang fünf heraus.

„Die beiden Läufe haben unsere ganze Woche etwas widergespiegelt. Der erste Lauf war nicht schlecht, aber im zweiten war dann doch der Wurm drin“, erklärte Cheyenne Rosenthal nach dem Rennen, das die Österreicherinnen Selina Egle/Lara Kipp vor dem zweiten deutschen Duo Dajana Eitberger/Saskia Schirmer (RC Ilmenau/RC Berchtesgaden) und den Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer gewannen. Im Sprintrennen siegten erneut Egle/Kipp. Eitberger/Schirmer belegten Rang drei, Degenhardt/Rosenthal abermals Rang fünf.

Koch dominiert in Oberhof

Ebenfalls in Nordamerika waren die Juniorinnen in ihrer Weltcupserie unterwegs. Auf der schnellen Bahn im kanadischen Whistler belegte Melina Hänsch (BRC Hallenberg) Rang zwölf auf der für sie neuen Bahn, nachdem sie eine Woche zuvor bei ihrer Weltcup-Premiere in Park City (USA) in den beiden Rennen dort die Plätze sieben und acht errang. Während die Junioren nächste Woche bereits in der Weihnachtspause sind, starten die Erwachsenen ihren nächsten Weltcup in Whistler.

Das war eine grandiose Leistung, vier Rennen und vier Siege. Frank Soccal

Bei den A-Jugendlichen führt derzeit kein Weg an Laura Koch vorbei. Die 16-jährige Rennrodlerin vom BSC Winterberg gewann in Oberhof erneut beide Weltcuprennen nach dem Doppelerfolg zuvor auf ihrer Heimbahn in Winterberg. „Das war eine grandiose Leistung, vier Rennen und vier Siege“, lobte Landestrainer Frank Soccal nach Kochs Erfolgen. Die ein Jahr jüngere Vereinskollegin Lara Hartmann erfüllte mit zwei sechsten Plätzen in Oberhof die Erwartungen ihres Trainers.

