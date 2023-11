Winterberg: Geueke/Gamm droht erneut das frühe Weltcup-Aus

Weltcup in Winterberg

Am 8./9. Dezember startet die Weltcupsaison mit den Rennen in Lake Placid/USA. Eine Woche später gastiert die Rennserie in Whistler/Kanada. Der erste Weltcup nach der Weihnachtspause und dem Jahreswechsel wird in der Veltins-EisArena in Winterberg am 6./7. Januar 2024 ausgetragen. Die Weltmeisterschaften im Rennrodeln finden am 27./28. Januar 2024 in Altenberg statt.